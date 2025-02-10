Познайомились під час операції: неймовірна історія кохання медикині та військового

Влад та Марина познайомились у лікарні та закохались. Вони розповіли свою неймовірну історію.

У Луцьку лікарка вийшла заміж за військового. 29-річний Владислав Троцюк із Херсонщини після поранення переніс кілька операційних втручань. Під час одного з них, перед введенням анестезії - почав спілкуватися з лікаркою-інтернкою. І вже після пробудження зрозумів, що мусить розшукати цю дівчину.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Історія кохання Влада та Марини розпочалася півтора року тому просто на операційному столі.

"Це вже шоста година вечора, хірурги попросили на позачергове оперативне втручання, щоб знеболити військового", - каже Марина Троцюк, дружина ветерана.

Весілля пари

"Я лежу і зверху наді мною отак бачу, що дівчина у мене з-під голови забирає подушку і каже - все, закінчився комфорт", - згадує Владислав Троцюк.

Марина, як лікарка-інтерн, мала ввести анестезію пацієнту. Її єдину серед усіх медиків у палаті Влад і запам’ятав.

"Це одне мені запам’яталося, що вона сміялася очима", - згадує ветеран.

"Почали собі жартувати, говорити, спілкуватися – так і почалася історія", - додає Марина.



Далі була анестезія та операція на нозі. Після пробудження Влад почав усіх розпитувати про Марину. А коли вона сама до нього підійшла – запросив на каву. Дівчина тоді відмовилась. Але зізнається: "Чогось запав в душу, через певний час він мені наснився".

Марина та Влад

А потім була випадкова зустріч на подвір’ї лікарні. Вони багато переписувалися, а згодом почали зустрічатися. До повномасштабного вторгнення Влад жив у Херсоні, працював у сфері ІТ. Коли почалися обстріли, вивіз сестру і маму, а сам пішов у ЗСУ.

Марина – родом з Вінничини. У Луцьк потрапила за направленням і проходить тут практику як лікарка-анестезіолог.

Влад після лікування теж вирішив повчитися – тепер уже на психолога. А весь свій вільний час пара проводить разом і, попри ампутацію ноги – багато мандрує Україною. Єдине куди зараз не можуть поїхати - рідна для Влада Херсонщина. Тож зізнаються закохані - мріють повернутися туди разом і побудувати власний дім.

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