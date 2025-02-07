Познайомилися на операції та одружилися: неймовірна історія кохання лікарки і військового

Історія кохання Влада та Марини розпочалася півтора року тому просто на операційному столі.

Познайомилися на операції та одружилися. В Луцьку лікарка вийшла заміж за військового, з яким познайомилася просто під час операції воїна. 29-річний військовослужбовець з Херсонщини Владислав Троцюк після поранення переніс кілька втручань.

Під час одного з них, перед введенням анестезії, почав спілкуватися з лікаркою-інтерном. І вже після пробудження зрозумів, що мусить розшукати цю дівчину. Кореспондентка ТСН Тетяна Хомич розповіла детальніше.

Яскрава фотосесія, останні приготування – і ось вони щасливі та усміхнені вже танцюють свій перший танець. І створюють родину.

Владислав і Марина Троцюки / Скриншот із відео ТСН

Історія кохання Влада та Марини розпочалася півтора року тому просто на операційному столі.



“Це вже шоста година вечора, хірурги попросили на позачергове оперативне втручання, щоб знеболити військового”, – розповідає Марина Троцюк.

“Я лежу, і зверху наді мною отак бачу, що дівчина у мене з-під голови забирає подушку і каже – все, закінчився комфорт”, – каже Владислав Троцюк.

Марина як лікарка-інтерн мала ввести анестезію пацієнту. Її – єдину серед усіх медиків у палаті – Влад і запам’ятав.

“У масці, в шапці, взагалі нічого не бачив, тільки очі. Це одне мені запам’яталося, що вона сміялася очима”, – розповідає Владислав Троцюк.

“Почали собі жартувати, говорити, спілкуватися – так і почалася історія”, – ділиться Марина Троцюк.

Далі була анестезія та операція на нозі.

Владислав і Марина Троцюки / Скриншот із відео ТСН

“Я прокинувся і зразу перша думка – не те, що там мені робили якісь втручання. Одразу я думаю про неї”, – каже Владислав Троцюк.

Після пробудження Влад почав усіх розпитувати про Марину. А коли вона сама до нього підійшла – запросив на каву. Дівчина тоді відмовилася. Але зізнається:

“Чогось запав у душу, через певний час він мені наснився”.

А потім була випадкова зустріч на подвір’ї лікарні.

“Помахав. Вона теж мені помахала у відповідь, так повільно помахала, я це зчитав як ознаки флірту і в той день їй написав”, – розповідає Владислав Троцюк.

Вони багато переписувалися, а згодом почали зустрічатися. До повномасштабного вторгнення Влад жив у Херсоні, працював у сфері IT. Коли почалися обстріли, вивіз сестру й маму, а сам пішов до ЗСУ.

“Спочатку по Київській області в 2022 році, потім пізніше на Донбасі. І так от до моменту поранення”, – каже Владислав Троцюк.

Марина родом з Вінниччини. До Луцька потрапила за направленням і проходить тут практику як лікарка-анестезіологиня.

Владислав і Марина Троцюки / Скриншот із відео ТСН

“Марина, вона дуже гарно справляється, і це буде фаховий спеціаліст з анестезіології”, – розповідає медичний директор з хірургічних питань Волинської обласної клінічної лікарні Микола Галей.

Влад після лікування теж вирішив повчитися – тепер уже на психолога. А весь свій вільний час пара проводить разом і, попри ампутацію ноги, багато мандрує Україною.

“На Світязі, їздили на відпочинок у Кременець, у лісі в будиночок, далі що? До батьків моїх їздили у Вінницю, у Моршин”, – каже Марина Троцюк.

Владислав і Марина Троцюки / Скриншот із відео ТСН

Єдине, куди зараз не можуть поїхати – рідна для Влада Херсонщина. Тож, зізнаються закохані, мріють повернутися туди разом і побудувати власний дім.

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