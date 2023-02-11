ППО із суддів, масажистів і таксистів: добровольці у Києві знищують з даху багатоповерхівки “Шахедів”

У Києві протиповітряну оборону зокрема забезпечують добровольчі формування територіальних громад, скорочено – ДФТГ. Це щось схоже на тероборону, під їхньою опікою такі формування і діють. Утім, на відміну від ТРО –не отримують зарплати і забезпечують себе самі. Серед учасників є таксисти та адвокати, масажисти та судді, йдеться в ТСН.

Бійці одного з протиповітряних розрахунків облаштували позиції на даху звичайної багатоповерхівки. На озброєнні проти ворожих безпілотників - кілька кулеметів. “Відомий кулемет «Максим», якогось 40-кового року випуску”, - показують свою зброю хлопці.

Ще в них є пересувні зенітно-ракетні комплекси, прожектор для освітлення цілі і генератор і ігше військове спорядження. Утім, цей підрозділ незвичайний - це добровольчого формування територіальної громади. Його учасники – військовими не вважаються, вони просто живуть в одному районі міста і захищають його. “Я суддя Верховного суду. З перших днів війни хотів якось допомагати”, - каже Юрій Чумак.

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Чоловік у вільний від роботи час командує ротою добровольців. Його заступник – теж суддя. Пояснюють, на початку великої війни робота судів зупинилася. Вони ж пішли до військоматів, але, зарезервовані державою, потрапити на фронт не змогли. Так і з’явилося добровольче формування «Мрія», в якому натепер загалом служать зо три десятки суддів різних інстанцій.

“Щодо роботи, ну ви розумієте, перші два місяці роботи фактично не було, всі розуміють, яка ситуація була. Зраз – ми почали вже слухати справи, але ми знаходимо час. Або ми беремо на роботі увільнення, або це вихідний день. У вільний від роботи час, з 6-ти вечора і до 9-ти ранку ти можеш тут чергувати”, - переконують вони.

Підрозділ під опікою однієї з бригад тероборони, але на відміну від неї – забезпечуються коштами самих добровольців і зарплатні за це вони не отримують. “Форма десь тисячі 4-5. Берці – 2900. Бушлат – десь теж 4. Ми можемо собі це дозволити, ми закупаємо самі”, - кажуть захисники.

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Та не суддями єдиними. Пліч-о-пліч з ними – й інші професії, доєднатися до добровольчих підрозділів можуть усі бажаючі. “Судді, адвокати, водії, масажисти, таксисти. Може ще хтось є, але це ті з ким ми чергували”, - розповідають хлопці про свій добробат.

Добровільні формування територіальних громад - це потужний резерв Сил Оборони, пояснює пресофіцер Павло. “Наша бригада тероборони міста Києва, фактично більшість підрозділів – вони зараз виконують бойові завдання в місцях бойових зіткнень на Сході. Добровольчі формування ДФТГ - це основа, яка фактично захищає наш тил. Вони чергують на бойових постах – не просто відбуваючи номер, а реально збиваючи ті іранські мопеди”, - каже він.

Добровольці можуть влитися й до лав Збройних сил України, звичайно після спеціальних навчань. Участь в таких формуваннях не звільняє від призову, тож надовго тут лишаються зокрема – непридатні для служби, або ж працівники критичних підприємств. У свій вільний час вони охороняють критичні об’єкти міст, або як підрозділ суддів - працюють як ППО.

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