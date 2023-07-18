ППО спалила "ракети помсти за Кримський міст" , але загроза актуальна 72 години - експерт

В Росії другу добу поспіль продовжують лунати заяви та заклики щодо помсти Україні за зруйнований Кримський міст. Як відомо, українські сили оборони не підтвердили та не спростували своєї причетності до вибуху на цій незаконній конструкції.

Але після удара надводних дронів по мосту Росія атакувала південні регіони України шістьма ракетами "Калібр" та 31 БПЛА Shahed.

В той же час українські експерти впевнені, що ця атака окупантів не була помстою за міст. Ймовірно, що обстріл був запланований раніше, але співпав з руйнуванням мосту.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. З ним журналіст ТСН.ua спілкувався за лічені хвилини до того, як речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нічна атака стала таки помстою за міст.

"Для цього (ракетного удару у відповідь – Ред.) потрібен час для підготовки. При наявності боєкомплекту окупантам для неї може знадобитись від 48 до 72 годин", - каже Олександр Коваленко, зазнаючи, що час потрібен на логістику та підготовку ударних груп.

До цього він додає: "Те, що сьогодні відбувалось в Одесі та Миколаєві (обстріли з боку окупантів – Ред.) – я не можу назвати це саме реакцією на Кримський міст. Скоріш за все, це була заздалегідь підготовлена акція. Вони заздалегідь знали, що розірвуть зернову угоду та будуть "відсвятковувати" це так (обстрілами – Ред.)".

Нагадаємо, вночі військові Повітряних сил знищили 6 ворожих крилатих ракет "Калібр", 31 ударний дрон Shahed та один розвідувальний БПЛА.

"Щодо ракетного компоненту – був використаний обмежений боєкомплект, - коментує ситуацію Коваленко. - Якщо казати про дрони, то ворогом було здійснено середньостатистичний масований наліт. Тобто ворог зараз надає перевагу у використанні саме дронів. Їх він застосовує майже кожні 2-3 дні, а то і частіше. Від 24 червня росіяни майже не використовували авіаційні ракети Х-22, Х-101, Х-555. Не виключаю, що вони їх бережуть для помсти. Можливо, бережуть, щоб використати 24 серпня, в День незалежності України або наперердодні, щоб тероризувати тиждень. Або накопичується боєкомплект напередодні опалювального сезону, щоб нанести удари по енергетичній інфраструктурі".

Але при всьому цьому Коваленко звертає увагу і на те, що російські пропагандисти заявляють, що нічні удари – це саме помста за кримський міст. За даними російських засобів масової пропаганди, про це ствердно сказав і речник Путіна Пєсков.

"Таким чином намагаються "злиняти", мовляв, це була помста, все, ми помстились. Але при цьому можуть продовжувати накопичувати ракети, щоб атакувати Україну, наприклад, на День незалежності", - каже Коваленко.

Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов теж сумнівається в тому, що нічна атака росіян насправді була саме помстою за Кримський міст.

"Це була запланована акція ворога заради руйнації портової інфраструктури, звідки відправляється морський транспорт зі збіжжям до країн Азії та Африки", - каже Селезньов.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

В ніч проти 17 липня в районі Кримського мосту прогриміли два вибухи, які чули жителі довколишніх населених пунктів. Вранці в Мережі з’явилися фото й відео із суттєвими пошкодженнями автомобільної частини мосту. Водночас місцева окупаційна влада заявляла про "надзвичайну подію" в районі 145-ї опори мосту.

У Слідкомі РФ заявили про атаку по мосту двома начебто українськими надводними безпілотниками та пошкодження однієї з секцій конструкції. У відомстві відкрили справу за статтею про теракт.

Водночас в СБУ заявили, що з цікавістю стежать, "як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження". Всі деталі організації "бавовни" у службі пообіцяли розкрити після перемоги України.

Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення це вже друге серйозне руйнування Кримського мосту. Минулого разу він був пошкоджений 8 жовтня о 06:00. Росіяни тоді стверджували, що вибух спровокувала вантажівка, в якій була нібито закладена вибухівка.

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