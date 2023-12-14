ППО збиває майже все: Жданов пояснив, навіщо РФ продовжує атакувати Київ

Російська армія продовжує атакувати Київ попри те, що він надійно захищений. Справа в тому, що під час групового ракетного удару залишається вірогідність, що система ППО пропустить хоча б одну ціль.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“По-друге, якщо ми подивимося на повідомлення Генштабу РФ після минулого удару, “глашатай” Коношенков доповів, що ракетним ударом було знищено командний пункт і п’ять пускових установок Patriot. Тобто вони вважають, що під Києвом більшої частини комплексу, а головне командного пункту, немає. Що він сьогодні не здатен вести розвідку і перехоплювати ракети. Тому вони повторили удар. Я думаю, що вони і далі будуть повторювати”, — каже Олег Жданов.

За його словами, російська розвідка може “недопрацьовувати”. Тобто в РФ не знають, що не влучили в Patriot, і поки вони не переконаються в цьому — будуть бити.

“Або все ж таки вони б’ють на “русский авось”. І ця версія, на мій погляд більш вірогідна. Є ракети — будемо бити, немає ракет — не б’ємо. І зверніть увагу, що вони крилаті ракети по Києву не хотять застосовувати. Розуміють, що вони не доходять. “Шахеди”, як відволікаючий маневр, їх не шкода. А з балістикою вони почали нас тренувати”, — каже Олег Жданов.

Крім того, за словами Олега Жданова, в таких ударах залишається військова складова, адже Київ — це величезний військовий хаб.

“Тут також присутня зовнішньополітична складова — посольства повернулися до Києва. До речі, це один із розвідувальних ознак успішності російських ракетних ударів. Якби вони були успішні і комплекс Patriot вони дійсно знищили, то я думаю, що посольство США чи британське посольство, німецьке потихеньку пакувало валізи до Львова. Якщо цього не відбувається, значить все гаразд”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по Києву в ніч проти 13 грудня. Близько третьої години ворог випустив, за попередньою інформацією, десять балістичних ракет С-400, які не застосовував по столиці майже рік.

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