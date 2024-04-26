Працівницю РАГСу звинувачують у фіктивному шлюбі зі зниклим безвісти бійцем: подробиці скандалу

Три тижні тому ТСН розповідала про одну з судових справ - дві жінки стверджують, що мають право на виплати бійця, який зник безвісти на Донеччині. Одна - колишня дружина, друга - нібито законна. Початок цієї історії такий - військовослужбовець зникає безвісти. Його бойові виплати, а це 100 тисяч гривень щомісяця, спочатку отримує колишня дружина, як мати доньки зниклого бійця. Але через пів року ці гроші починають виплачувати іншій, яка стверджує що за місяць до зникнення він на ній одружився.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.

У Дніпровського суді столиці продовжують розглядати справу про фіктивний шлюб із військовим. За процедурою, всі сторони мають висловитися, далі питання. І одразу починаються суперечки

Ольга - колишня дружина військового, який зник безвісти. Перші півроку саме вона отримувала виплати, як опікун їхньої неповнолітньої дитини. Аж раптом дізналася, що тепер гроші нова дружина колишнього.

Яна Біднюк - друга дружина бійця. Розповідає, що почали зустрічатися в серпні 20-го року. Влітку 21-го вони їздили на море в Затоку. Проживали в пансіонаті, в якому саме, Яна не пам’ятає. А ще були у Львові. Теж у 2021 році, на католицьке Різдво. З цієї поїздки так само фото у Яни Біднюк немає. Згодом вона показує фото, але ексдружина бійця це заперечує.

За домовленістю із судом, ТСН не показує обличчя бійця і не оголошує його ім'я-прізвище. Адже все ще є сподівання, що він у полоні і це може йому нашкодити.

Сама ж дата укладання шлюбу – 2 серпня 2022 року. Яна розповідає, що напередодні він загубив платіжну картку і заходив у банк її перевипустити.

Суд щодо виплат родичам військового

Каже, що приїжджав до Києва ще в червні. Хоча за даними з його частини, з дня мобілізації, 25 лютого 2022 року, він у відпустці не був, в медроті теж, СЗЧ не мав. І рапортів про відпустки у військовій частині не мають.

Яна Біднюк у подробицях переповідає день весілля: "Я пішла в перукарню, він пішов, це десь було в 11 годині, він пішов купив собі каблучку. І потім ми зустрілися і пішли вже в РАГС".

Мито разом із вартістю реєстрації шлюбу – це приблизно тисяча 200 гривень. Суддя намагається розібратися у платіжних тонкощах

Після перерви суддя запитує, чи робили спільне фото з чоловіком після реєстрації шлюбу. Яна Біднюк каже, що ні, бо мовляв, він військовий. Проте 2015 року, коли чоловік теж служив, він фотографувався. Під час укладання їхнього шлюбу, за словами Яни, не було ні фото, ні свідків

І як свідка суд викликає батька зниклого безвісти військовослужбовця. За його словами, Яну Біднюк вперше побачив під час судових засідань. А до того, про її існування в житті свого сина - не знав. На наступному, за місяць, суд розглядатиме документальні докази обох сторін.

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Нагадаємо, працівницю РАЦСу звинувачують у цинічній афері на 100 тис. грн на місяць.

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