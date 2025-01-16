Працівники ТЦК дали повістку чоловіку, який зловживає алкоголем: він вигадав, як майже рік уникати мобілізації

На суді житель Миколаївщини заявив, що ухилявся від мобілізації, бо боявся за своє життя. Також чоловік переконаний, що готовий служити в армії. Що вирішив суд?

В Миколаївській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та майже рік уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Березнегуватівського районного суду Миколаївської області.

За даними суду, на початку лютого 2024 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. Згодом він отримав повістку, але ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав і розкаявся. Він пояснив, що "через страх за власне життя і здоров`я почав уникати та ухилятися від явки до РТЦК. Однак ввечері 22 лютого 2024 року був затриманий працівниками РТЦК та СП і доставлений до військкомату. Там йому роз`яснили порядок проходження військової служби, можливість обрати військову частину для проходження служби, а також про наслідки ухилення від мобілізації, зокрема про кримінальну відповідальність, передбачену за статтею 336 КК України, і вручили повістку, за якою наступного дня він мав прибути для відправлення до військової частини. Але оскільки він такого наміру й бажання не мав, ні наступного дня, ні в подальшому до відділу РТЦК та СП не з`явився. Наразі критично оцінює свої дії та висловив думку про бажання бути мобілізованим".

За даними правоохоронних органів, підсудний "характеризується негативно як особа, яка не має постійного місця роботи і зловживає алкогольними напоями, однак на профілактичному обліку не перебуває, а значиться як особа, яка порушує законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію, протягом року притягався до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 210 КУпАП, штраф за якою сплачено в повному обсязі в силу ст. 89 КК України".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, в Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

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