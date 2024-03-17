Працівники ТЦК у Львові викрали волонтера і направили до Рівного: що кажуть у військкоматі (відео)

Дружина волонтера стверджує, що йому повістку не вручали на місці події, а дали після затримання о 2-й годині ночі.

У Львові посеред вулиці працівники ТЦК та СП викрали куратора в "ДрукАрмії" та волонтера Кирила Тарана. Подія трапилася пізно ввечері 15 березня. За словами дружини, співробітники військкомату побили та силоміць запхали чоловіка у бус, а через дня він опинився у Рівному. В обласному ТЦК прокоментували та запевнили, що за цим фактом проведуть розслідування.

Що розповіла дружина волонтера, куди вони зверталися і як це прокоментували у Львівському обласному ТЦК та СП - розбирався ТСН.ua.

Також читайте За яких умов працівники ТЦК мають право перевіряти документи у перехожих: пояснення адвоката

Працівники Шевченківського військкомату вночі повезли чоловіка на ВЛК - дружина волонтера

Дружина Віолетта Таран у коментарі для ТСН.ua розповіла, що її чоловік повертався додому, коли близько 22 вечора до нього під'їхали дві машини, із якої вийшли, за її словами, п'ятеро працівників ТЦК. Вони побили та запхали чоловіка у бус і повезли на військово-лікарську комісію. Віолетта стверджує, що повістку йому на місці події не вручали.

"15 березня о 21:50 чоловік повертався додому. Біля нього зупинилося дві машини. П'ятеро представників ТЦК насильно запхали у бус, завдаючи тілесні ушкодження, повезли у невідомому напрямку. Коли зв'язалася із адвокатом, чоловік на той час не знав, куди його везуть", - повідомила вона.

У Львові працівники ТЦК та СП посеред вулиці побили та викрали волонтера

Віолетта додала, що вона та адвокатка викликали поліцію, Військову служба правопорядку (ВСП), однак вони не змогли нічим допомогти, заявивши, що у Кирила немає видимих тілесних ушкоджень.

"Я викликали поліцію та заявила про зникнення людини, що викрали мого чоловіка. Я залишила заяву на гарячій лінії поліції, проте представники поліції зв'язалися зі мною лише через 1,5-2 години. Коли адвокат виїхала на місце події, вона також паралельно викликала патрульну поліцію, щоб вони були там присутні та допомогли встановити обставини. Але вони, на жаль, не змогли цього зробити, тому вона (адвокатка - ред.) додатково викликала військову службу порядку. Вони там були постійно, але вони ніяк не стояли на стороні потерпілого. Поліція не захотіла фіксувати ніяких тілесних ушкоджень, а вони були - це розбити окуляри, порвата курточка", - розповіла Віолетта та надала фотопідтвердження цьому.

Працівники ТЦК викрали у Львові волонтера Кирила Тарана / Фото: ТСН.ua

Працівники ТЦК викрали у Львові волонтера Кирила Тарана / Фото: ТСН.ua

Працівники ТЦК викрали у Львові волонтера Кирила Тарана / Фото: ТСН.ua

Близько пів 2-ї ночі, за словами дружини, зв'язок із ним зник і з'явився аж через 4 години. Дружина Кирила звинувачує представників правоохоронних органів у бездіяльності.

"До 6-ї ранку ми не знали, що із ним і що там відбувається. Хоча всередині були представники ВСП, але вони ніяк не реагували та не допомагали чоловіку. Не приймали його заяв. Потім його вивезли в Трьоховичі (Львівська область - ред) і після того його повезли у Рівне. Ми зібрали усі скарги на бездіяльність (правоохоронних органів - ред.). Я писала онлайн-заяву у ДБР, і адвокат писала від мого імені усі заяви. Вони не приймали їх", - сказала Віолетта.

Що каже адвокатка про викрадення волонтера

Адвокатка потерпілого Анастасія Нікіфорова розповіла для ТСН.ua, що на місце події викликали патрульну поліцію, яка відмовилася приймати заяву про вчинення кримінального правопорушення щодо Кирила Тарана.

"Зателефонували до мене із колегою (Юлії Якимець, експертка в галузі військового права - ред.) із зверненням, що особу на вулиці викрали, побили та відвезли у приміщення, яке розташоване на вулиці Лемківська у м. Львів. Він (Кирило Таран - ред.) не розумів, куди його повезли. Оскільки ми працюємо із такими справими, ми знали, що це є поліклініка, в якій проходять ВЛК ті особи, яких затримують працівники Шевченківського ТЦК та СП.

По дорозі на місце ми викликали поліцію. Його дружина Віолетта також викликала поліцію, однак її виклики, я не знаю, передали чи ні, їй передзвонили аж через 1,5 години. Ми викликали також патрульну поліцію, яка прибула на місце події майже одночасно із нами. Вони сказали, що видимих тілесних ушкоджень немає. Відмовили у нас приймати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Нам сказали, що ми може поїхати у відділок і написати там таку заяву та надати будь-які пояснення, хоча це є повноваження патрульної поліції.

Оскільки патрульна поліції, як запевняє адвокатка, відмовилися приймати заяву, вони викликали слідчо-оперативну групу орієнтовно біля 1-ї години, однак вона прибула майже через 3 години.

"Ми окреслили їй ситуацію та обставини. Вони зайшли туди і вийшли. І також сказали, що видимих ілесних ущкоджень немає у нього немає. І на нього є наказ про мобілізацію, підписаний він начальником Шевченківського ТЦК та СП. Живий підпис та печатка, хоча, як нам відомо, його тоді не було на місці, що може означити підробку документів. Є здогадки, що його там не було. Слідчо-оперативна група сказала, що вони не будуть складати протокол. Вони відмовляються. Вони сказали: єдине, що ви можете зробити - написати заяву та надати пояснення, що ми і зробили", - додала адвокатка.

За словами Нікіфорової, їх не впустили всередину приміщення, посилаючись на режимний об'єкт. Однак, як стверджує адвокатка, згідно із чинним законодавством, він - не є таким об'єктом.

"Близько 2:52 у нас зник зв'язок із клієнтом. Працівники Шевсенківського ТЦК кричали, щоб він виключив телефон та поклади трубку. Після цього із ним пропав зв'язок. Виходить він на зв'язок близько 6-7 ранку. Окрім того, на місце події ми викликали Оперативну групу реагування військової служби правопорядку", - зазначила вона.

Адвокатка додала, що Кирило Таран не проходив ВЛК через "проблеми зі здоров'ям". Він хотів написати акт, щоб йому надали час, аби зібрати документи та надати їх ВЛК, однак йому у цьому відмовили.

Також читайте Чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК у Чернівцях: омбудсмен повідомив подробиці

"Ми допомогли йому скласти подібний акт, однак вони заявили, що спалили його. Він написав тоді ще один. Вони його порвали та викинули. Є така процедура про відмову проходження ВЛК і видають повістку та час, щоб зібрати медичні документи. Про що Кирило і просив. Вони йому о 02:13 видають повістку на ту ж дату і годину", - сказала вона.

Адвокатка повідомила, що вони подали скаргу на слідчо-оперативну групу, бо, як вона запевняє, що вони не зафіксували тілесних ушкоджень, не склали протоколу огляду місця подій. Також написали заяви та скарги про вчинення кримінального правопорушення до поліції та ДБР. Окрім цього, подали скаргу на дії працівників Шевченківського ТЦК та СП на Львівський обласний ТЦК та СП та Оперативне командування "Захід", Міноборони та ВСП, щоб провести розслідування та притягнути винних осіб до відповільності.

"Кирило телефонував на урядову лінію та залишив свою заявку. Я від його імені подала заяву про кримінальне правопорушення із викладом усіх обставин (у поліцію - ред.). У нього - порвана куртка, штани, побиті окуляри та телефон", - розповіла Нікіфорова.

Працівники ТЦК викрали у Львові волонтера Кирила Тарана / Фото: ТСН.ua

Працівники ТЦК викрали у Львові волонтера Кирила Тарана / Фото: ТСН.ua

Що відомо про волонтера Кирила Тарана

Як видно із соціальних мереж, Кирило Таран активно займається військовими зборами українським захисникам. Усі звіті публікує там же.

За словами дружини, її чоловік проводить збори, як тиловик "Азову". Окрім цього, Кирило Таран на початку війни організовував тренінги для цивільних з домедичної допомоги.

Зараз є куратор та друкар в "ДрукАрмії", яка друкує на 3D-принтерах все, що може бути корисним для використання ЗСУ на фронті.

Як прокоментували у Львівському обласному військкоматі

Керівник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов відреагував на цей випадок. Він повідомив ZAXID.NET, що за цим фактом завтра (18 березня - ред.) проведуть службове розслідування, пообіцявши притягнути винних до відповідальності.

Більше подробиць щодо ситуації Ніязов не надав.

Нагадаємо, юристка Марина Токмач пояснила, хто з військовозобов'язаних може законно відмовитися від повістки.

Читайте провідні новини сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.