Працювала 9 місяців і їй не платили: сусіди розповіли про розстріляну солдатом вахтерку заводу у Дніпрі

У жінки залишилась 12-річна донька.

У Дніпрі солдат-строковик уночі розстріляв товаришів по службі. Загинули п’ятеро людей, і ще стільки ж зазнали поранень. Сталося все на закритій території заводу - це режимний об'єкт, який охороняють солдати Нацгвардії.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Чотирьох поранених військових привезли до лікарні імені Мечникова, Ще один їхній колега у 16-й лікарні.

Стан їхній важкий, у всіх велика крововтрата. Завтра колеги із Нацгвардії здаватимуть для них кров. Найтяжча, у критичному стані - 22-річна дівчина. У неї строковик поцілив тричі. Медики жодних прогнозів не дають.

Загиблих п’ятеро - четверо чоловіків і одна жінка. Журналістам ТСН сусіди загиблої Віри Лебединець розповіли, що у неї залишилися мама, сестра і донька.

«Одна живе з мамою і з сестрою, залишилася одна дитина - 12 років дівчинка. Працювала 9 місяців, не платили їй зарплату. Родичам взагалі нічого не сказали, вони дізналися пізніше за всіх», - каже сусідка Ольга.

Розстрілювати людей Артем Рябчук почав під час чергової зміни на заводі. Нацгвардійців привезли на територію вчора о десятій ранку на добове чергування. Близько третьої ночі Артем Рябчук бере автомат і починає розстрілювати спочатку керівника караулу, а потім і товаришів по службі. Як він пояснив, аби ті не могли покликати на допомогу.

Потім взяв два автомати та двісті набоїв. Знайшов місце, де можна перестрибнути через паркан. Пішки дійшов до траси, де зупинив попутку. Випадкова жінка підвезла солдата на лівий берег міста. Звідти він дістався містечка Підгороднє. І сам здався правоохоронцям.

За масове вбивство і дезертирство зі зброєю нацгвардійцеві може загрожувати довічне ув’язнення.

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