Працювали газовики поверхом вище: мешканці будинку Кропивницького, де стався вибух, назвали можливі причини трагедії

Мешканці кажуть, у під’їзді відбувалися газозварювальні роботи, а неподалік стояла газова аварійна.

Життю дітей, що постраждали від вибух у Кропивницькому, нині нічого не загрожує. Про це із посиланням на медиків повідомили міські чиновники, йдеться в ТСН.12.00.

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Будинок зараз обстежує комісія - це працівники міськради, рятувальники та газовики. Вони з’ясовують ступінь пошкоджені тому поки нікого з мешканців будинку всередину не пускають. Цю ніч більшість із них провели в родичів, частину відселили до місцевого готелю.

Також на місці облаштували пункт обігріву. Натепер до нього звернулося близько 90 людей. Окрім того, із потерпілими зараз працюють психологи. Люди переважно в шоковому стані й потребують зараз спеціалізованої допомоги.

До Кропивницького сьогодні також приїхала делегація з Києва. Все для того, щоб люди якнайшвидше могли повернутись до своїх осель.

Також сьогодні до Кропивницького консультувати місцевих медиків приїхали двоє лікарів із Дніпра. Це спеціалісти з дитячих опіків. Вони мають допомогти лікарям із лікуванням двох сестер, які постраждали внаслідок пожежі. Вони обидві в дитячій обласній лікарні. У старшої 13-річної Діани - близько 10 відсотків опіків тіла. Її стан лікарі оцінюють як середній, молодша - 8-річна Поліна в тяжчому стані. Вона зараз в опіковому шоці. У неї до тридцяти відсотків опіків - постраждали ноги, руки та обличчя. Її попереду чекають багато операцій із пересадки шкіри.

Під час пожежі загинув 37-річний батько цих дівчат.

Новини Кропивницького: життю дітей, які постраждали під час вибуху, нічого не загрожує

Вибух у спальному районі Кропивницького пролунав напередодні пообіді. А за кілька хвилин потому квартира на другому поверсі багатоповерхівки, в якій усе трапилося, вигоріла вщент. За попередніми даними, стався вибух газоповітряної суміші. У момент вибуху в одній із квартир на третьому поверсі нібито саме заміняли лічильник. За словами мами дівчат, які зараз у лікарні, у їхній квартирі жодних проблем із газом не було.

«У мене діти були на дистанційному навчанні. Я ж собі сама не ворог, щоб у мене був витік, щоб я її не почула. До того ж чоловік був вдома. Він ніколи б не допустив, щоб був витік газу», - переконує жінка і демонструє попередження, що у їхньому будинку того дня проводили роботи газовики.

Мешканці кажуть, у під’їзді відбувалися газозварювальні роботи, а неподалік стояла газова аварійна.

Ударна хвиля вибила шибки у 74 квартирах, пошкоджень зазнали навіть п’ять будинків, які стоять поруч.

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