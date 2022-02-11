Працюватиме ще наполегливіше: українець на Олімпіаді вперше за 20 років позмагався в шорт-треку

Працюватиме ще наполегливіше: українець на Олімпіаді вперше за 20 років позмагався в шорт-треку

Спортсмен через 4 роки планує взяти участь в Олімпіаді.

22-річний Олег Гендей вперше за останні 20 років на зимовій Олімпіаді представив Україну в шорт-треку або перегонах на ковзанах. У Києві за спортсмена вболівала велика родина.

Про це 11 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У Києві за Олега Гендея вболівала велика родина, усі члени якої займаються спортом. Рідні кажуть журналістам ТСН, що скучили за Олегом. Вони додають, що хлопець останні місяці те й робив, що готувався до Олімпіади.

"Мрія, мрія з дитинства, він ще навіть коли не займався шорт-треком, але вже мріяв, що стане олімпійським чемпіоном", - каже мати Олега Гендея Олена.

Мати Олега Гендея розповіла, що у неї семеро своїх дітей - усі вони займаються спортом. Вона також окрім своїх, стала мамою ще й для 26 прийомних дітей. І вони теж займаються спортом.

Вперше за останні 20 років українець позмагався у шорт-треці на Олімпіаді

Спортсмен Олег Гендей розповів ТСН, що на жаль, сталось не так, як він на це сподівався. Хлопець каже, що розхвилювався перед стартом, ще й через ковзани виникли якісь проблеми. Втім зараз певний програш - це лише хороший урок перед золотом за чотири роки .

"Багато поразок було в моєму житті за всю мою кар’єру, далі тільки краще, буду працювати ще наполегливіше, як тільки можу і не можу", - каже Олег.

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