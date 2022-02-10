Венедіктова спростувала евакуацію свого офісу до Львова

Венедіктова заявила, що правоохоронці завждя готові до різного розвитку подій / Право на владу

Генпрокурорка запевнила, що на сьогодні немає загроз, які б змусили евакуювати Офіс генпрокурора.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова спростувала інформацію про те, буцімто Офіс генпрокурора разом з документами евакуюють до Львова та заявила, що вона разом із заступниками працюють у штатному режимі.

Про це 10 лютого Венедиктова сказала в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Я працюю в штатному режимі, мої заступники працюють в штатному режимі і всі правоохоронці в Україні працюють в штатному режимі на благо держави", – сказала генпрокурорка.

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"Так, ворог біля наших воріт, він біля наших воріт останні 8 років. Ми готові до ухвалення будь-яких рішень", – запевнила вона.

"Ще на початку 21-го року гуляли по телеграм-каналах (плітки – ред.). І деякі чоловіки, ексгенеральні прокурори вперше у своєму житті почули про таку штуку, як "тривожна валіза". Це, звичайно, дивно. Але я хочу запевнити всіх, що правоохоронці завжди готові до різного розвитку подій. Але чи на часі зараз такий розвиток... Я, як обізнана в країні людина і маю найвищий ступінь доступу до таємної інформації, хочу запевнити всіх громадян України – на сьогодні в нас таких загроз немає", – наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що українська розвідка нібито вивезла всі секретні документи з Києва в західну частину країни. Їх нібито сховали в "безпечних місцях".