Прапор України у Севастополі: військовий розповів про реакцію окупантів та деталі диверсії на залізниці

У річницю повномасштабного вторгнення Росії до України, 24 лютого, в окупованому Севастополі партизани встановили український прапор над арками на Графській пристані міста. Це самий центр міста, район Південної Бухти, де зазвичай швартуються військові кораблі російського Чорноморського флоту.

Речник Центру національного спротиву та боєць Сил спеціальних операцій розповів, як на ці акції відреагували окупанти і які зараз настрої у кримчан, а також повідомив деталі диверсії партизан на залізниці в Криму.

Так, за його словами, після диверсій на залізниці окупаційна влада півострова сказала на початку, що це пошкодження вантажним потягом. Однак після того, як з’явилася фотографія в Мережі, вони зрозуміли, що така легенда не підійде.

"Тому що там зрозуміло, що там шматка колії немає. Відповідно, вони вже комунікують, що це просто відрізаний шматок залізниці, але не акцентують увагу, що це якась партизанщина. Умовно, звичайний побутовий злочин, чи хтось пішов собі на пляшку горілки відрізав шматок залізниці. Але ми ж розуміємо і ми знаємо хто це працює, як це працює і це буде продовжуватися. Це на сьогоднішній день наше підпілля, яке розгортається в Криму", пояснив він.

Речник Центру національного спротиву також розповів, що у Криму є зрушення щодо того, що мешканці півострова не хочуть бути під російською окупацією. Люди чекають на звільнення Криму.

"Минулого року в Криму була проведена низка досліджень Москвою, Кремлем. І зрозуміли, що ніхто не буде ставати на бік Росії під час боїв за Крим. Це на сьогоднішній день велика проблема для Москви, для Кремля, що вони розуміють, що жодної підтримки серед цивільного населення немає. За ці дев’ять років люди зрозуміли що таке Росія що таке "Рускій мір", - наголосив він.

Боєць ССО також розповів, що після початку повномасштабного вторгнення, криза дійшла до Криму. Наразі там, як і на окупованій частині Луганщини, росіяни використовують всю цивільну інфраструктуру під потреби своїх солдатів.

"Насправді, за нашою інформацією, Аксьонову обіцяли, що в Криму буде ситуація інша. В Криму він не матиме гуманітарної кризи і зможе соціально-політичні настрої утримувати під контролем. Проте так не сталося. Від кінця минулого року, 2022-го, почали перепрофільовувати теж цивільні лікарні на військові шпиталі і надавати перевагу в обслуговуванні російським військовим. Таким чином, станом на лютий цього року, зафіксовано дефіцит медикаментів для цивільного населення. Тому що все передається для військових. У грудні-січні місяці було сильне загострення нової хвилі COVID. Лікарі не мали можливості обслуговувати цивільне населення, навіть їх розмістити. Відповідно, кількість випадків захворювання і смертей значно збільшилася. Фактично, сьогодні Крим використовують як місце обслуговування російських солдат", - наголосив він.

Боєць Сил спеціальних операцій також повідомив, як можна допомогти українському підпіллю в Криму.

"Шукати, ставити VPN на свій телефон, ґаджет. Заходити на сайт Центру національного спротиву, читати методички, яким чином можна доєднатися, доєднатися до руху спротиву і вибрати свою позицію. Тому що я десятки разів повторюю, кожен може чинити спротив на своєму місці", - резюмував він.

Нагадаємо, партизани руху "Атеш" пошкодили у Криму частину залізничної колії, за 12 км від станції "Сімферополь". Через пошкодження рух на залізничній гілці зупинили і в дорозі затрималися три потяги сполученням Севастополь-Санкт-Петербург.

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