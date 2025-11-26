Працівниці музшколи не сподобалось, що до її міста приїхали ЗСУ: вона поскаржилась росіянам і поплатилась

Жителька Миколаївщини передавала РФ дані про ЗСУ / © ТСН

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області ухвалив вирок місцевій мешканці, яка, будучи «проросійськи налаштованою», передавала представникам держави-агресора інформацію про розташування та рух військовослужбовців Збройних сил України на Миколаївщині. Жінку визнано винною у вчиненні особливо тяжкого злочину та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду.

Передача даних про ЗСУ та ТЦК

Як встановило слідство та підтвердив суд, обвинувачена, перебуваючи у Первомайську, підтримувала зв’язок із громадянами Російської Федерації через месенджер Telegram.

Встановлено, що вона:

24 вересня та 12 жовтня 2024 року надіслала своїй сестрі, яка проживає на території РФ, 12 фото та 3 відеозаписи , а також ще 13 фотозображень , на яких було зафіксовано розміщення військовослужбовців (групи оповіщення ТЦК) в районі мостової розв’язки на річку Південний Буг у Первомайську. Жінка пояснила сестрі, що інформувала її про «проведення мобілізаційних заходів».

21 березня 2025 року ініціативно розпочала листування з представником РФ, чия діяльність була спрямована на збір інформації про ЗСУ. У повідомленні вона детально описала активізацію військового транспорту, чутки про «облави» та переміщення вантажних військових машин і бензовозів.

Цього ж дня надіслала йому альбом із шістьма фотозображеннями, на яких було зафіксовано колону військової техніки ЗСУ (три броньовані автомобілі Humvee) у центральній частині Первомайська.

Суд підтвердив, що інформація, поширена обвинуваченою, не була у відкритому доступі Генерального штабу ЗСУ чи інших уповноважених державних органів.

Робоче місце як «пункт збору»

Слідство встановило, що жінка збирала інформацію як за місцем свого проживання, так і на робочому місці у комунальному закладі «Дитяча музична школа» по вул. Грушевського у Первомайську.

Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон, де, окрім листування, виявили 77 фотозображень військової техніки та військовослужбовців ЗСУ. Також було підтверджено, що акаунт підсудної був підписаний на низку проросійських Telegram-спільнот.

Рішення суду

У судовому засіданні обвинувачена вину визнала повністю та щиро покаялася, заявивши, що не мала на меті завдання шкоди обороноздатності країни.

Суд врахував, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 114-2 КК України (Несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану з метою передачі агресору), є особливо тяжким і характеризується «вкрай високою суспільною небезпекою».

Жінку засудили до 8 років позбавлення волі.