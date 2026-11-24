В Україні засудили працівницю пошти / © УНІАН

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Козелецький районний суд Чернігівської області засудив до п’яти років позбавлення волі колишню начальницю пересувного відділення поштового зв’язку (ПВПЗ) «Укрпошти», яка привласнила пенсії переселенців, розтратила понад 122 тисячі гривень касової готівки та сфальсифікувала звітність в умовах воєнного стану.

Про це йдеться у вироку суду від 18 листопада 2026 року.

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Привласнила пенсії переселенців і підробила підписи в бланках

Як встановило слідство, інциденти сталися влітку 2022 року. Наприкінці червня обвинувачена, яка обіймала посаду начальниці пересувного відділення №96 Чернігівської дирекції «Укрпошти» й обслуговувала понад десяток сіл, не виплатила червневу пенсію подружжю переселенців у селі Мостище:

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чоловікові недоплатили 2100 гривень ;

його дружині — 3238,24 гривні.

Щоб приховати це, посадовиця внесла до бланків поштових переказів паспортні дані пенсіонерів та власноруч підробила їхні підписи у графі «Переказ одержав». Пенсіонери дізналися про «отримані» кошти лише після дзвінка до Пенсійного фонду та звернулися до поліції. Згодом, уже після відкриття провадження, жінка повернула подружжю кошти, тож у суді потерпілі заявили, що претензій до неї не мають.

Нестача 122 тисяч гривень та фальшивий касовий звіт

У серпні 2022 року, за даними обвинувачення, начальниця відділення привласнила ще 122 175,52 гривні, які надходили до каси для виплати пенсій, субсидій та соцдопомог, але не були передані як понадлімітні залишки до Головної каси дирекції.

Щоб приховати зникнення грошей, 27 серпня 2022 року вона внесла неправдиві відомості до касового звіту (форми №130), вказавши, що в касі нібито залишається 168 858,68 гривні, хоча фактично здала в сумці лише близько 24–26 тисяч гривень.

Позиція обвинуваченої та висновки експертиз

У залі суду жінка (яка нині працює охоронницею в розподільчому центрі у Києві) змінювала свої показання. Спершу вона визнала, що підробила підписи подружжя пенсіонерів і повернула їм гроші, але згодом почала все заперечувати. Щодо зникнення 122 тисяч гривень обвинувачена стверджувала, що грошей не брала, касовий звіт заповнила неправильно через незнання, а мішок із грішми з сейфа міг забрати хтось інший із працівників пошти, хто мав доступ до ключа.

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Проте суд критично оцінив її слова, вказавши на беззаперечні докази:

Почеркознавча експертиза: експерти довели, що саме обвинувачена вписала паспортні дані пенсіонерів і підробила їхні підписи в поштових переказах від 29 червня 2022 року.

Економічна експертиза та ревізія: підтвердили документальну нестачу в сумі 122 175,22 гривні, за яку жінка відповідала як матеріально відповідальна особа.

Свідчення колег: водій і листоноша пересувного відділення підтвердили, що доступу до готівки без відома начальниці не мали, а працівниці стаціонарного відділення в Козельці пояснили, що приймали від неї виключно опломбовані страхові мішки, не перераховуючи готівку всередині.

Рішення суду

Козелецький районний суд визнав ексначальницю відділення винною за ч. 4 ст. 191 (привласнення та розтрата майна в умовах воєнного стану), ч. 1, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Від покарання за двома нетяжкими статтями про підробку документів її звільнили у зв’язку із закінченням строків давності, однак за розтрату в умовах воєнного стану призначили реальний термін.

Суд ухвалив:

призначити засудженій остаточне покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та адміністративно-господарські посади в державних і комунальних установах строком на 2 роки (без умовного терміну);

стягнути із засудженої на користь Чернігівської дирекції «Укрпошти» 122 175,27 гривні завданої майнової шкоди;

стягнути в дохід держави 30 204,80 гривні процесуальних витрат за проведення судових експертиз.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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