Права рука Онуфрія і "покровитель" голого хориста: що відомо про підсанкційних ієрархів УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти впливових представників УПЦ (МП).

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цих осіб та їхній вплив у цій конфесії.

Антоній (Паканич)

Антоній Паканич – митрополит Бориспільскій і Броварський УПЦ (МП) – чи не найважливіша особа у списку. Митрополит Антоній є Керівником справами УПЦ (МП). Світською мовою – прем'єр-міністр УПЦ МП і друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія.

Після смерті митрополита Володимира (Сабодана) Антоній був одним із претендентів на посаду глави УПЦ МП. У другому турі він програв нинішньому предстоятелю, однак зберіг свій вплив і владу у церкві.

Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак, 2002 року раптово повертається в Україні, де робить стрімкий крок у кар'єрній драбині. За інформацією відомої журналістки Соні Кошкіної, ієрарх з тих часів має російський паспорт.

Фото: Митрополит Антоній

2006 року його хіротонізували на єпископа, а 2007-го – призначили ректором Київських духовних академії і семінарії (КДАіС УПЦ МП).

За неофіційною інформацією, Паканич підтримував тісні зв'язки з бізнесменом Вадимом Новінським, якого навіть висвятили на протодиякона. Проти Новінського санкції були введені тижнем раніше.

Саме Новінського підозрювали (разом з Януковичем та ексміністром внутрішніх справ Захарченком у спробі відсторонення митрополита УПЦ МП Володимира і незаконного позбавлення волі на той час особистого секретаря Володимира – митрополита Олександра (Драбинка), який ще 2018 року перейшов до ПЦУ.

У ЗМІ ширилася інформацією, що до цієї скандальної справи був причетний і Антоній, однак офіційних підтвердження чи звинувачень на його адресу не було.

Саме митрополита Антонія релігійні експерти вважають противником ідеї проведення Собору УПЦ МП у Феофанії, де, хоч і не остаточно, але ця церква оголосила про "незалежність від Москви".

Мелетій (Єгоренко)

Митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (Єгоренко) – один із найближчих соратників митрополита Онуфрія. Мелетій користується довірою предстоятеля: саме йому Онуфрій доручив керувати Чернівецькою єпархією, керівником якої був він сам 24 роки аж до обрання митрополитом Київським 2014 року.

Крім того, Мелетій є головою Відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви (МП). Світською мовою – міністром закордонних справ.

Фото: Фото з соціальних мереж

Нещодавно ієрарх потрапив у гучний скандал, коли у єпархіальному управлінні його Чернівецько-Буковинської єпархії СБУ провела обшуки.

За неофіційною інформацією ЗМІ, підлеглого Мелетія – а тепер очільника Івано-Франківської єпархії єпископа Никиту, співробітники СБУ нібито застали разом з роздягненим хлопцем під час обшуків. Юнакові лише 17 років.

Сам ієрарх цю інформацію спростовував і заявляв, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.

Зазначимо, що офіційно СБУ так і не підтвердила факт секс-скандалу. Лише заявила, що під час обшуків правоохоронці знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

Проте видання LB.ua повідомило, що під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячим порно. За попередніми даними, відео не були завантажені з Мережі, а відзняті на камеру.

Після цього скандалу Мелетій утік до Молдови, однак за декілька днів повернувся в Україну.

Лука (Коваленко)

Не менш скандальним є відомий у ЗМІ митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука (Коваленко).

2018 року його єпархія потрапила у гучний скандал, який обурив багатьох українців. Підлеглий Луки, священнослужитель із Запоріжжя відмовився завершувати відспівування дворічної дитини, що загинула внаслідок падіння на неї самогубця. Просто під час похорону отець розвернувся і пішов геть, коли дізнався, що хлопчик був хрещений священниками Київського патріархату, залишивши розгублених батьків у розпачі.