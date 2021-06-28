Права тварин, відповідальність за корупцію і захист безкоштовних пляжів: що б українці додали до Конституції

Права тварин, відповідальність за корупцію і захист безкоштовних пляжів: що б українці додали до Конституції

Майже всі опитані люди зійшлися на тому, що переписувати Конституцію чи вносити до неї правки можна безкінечно. І впевнені, що починати треба з себе.

Права тварин, відповідальність за популізм та корупцію і навіть захист безкоштовних пляжів на українських узбережжях.

Про міркування людей з різних регіонів, як Конституція захищає їх - 28 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Авжеж, це не референдум зі зміни Конституції. Радше - народний іспит: чи розуміють люди, що саме має бути в Основному законі?

На київському базарі продавчиня гороху Ірина внесла би до Конституції наболіле.

"Щоб пенсія зростала, щоб менше за світло сплачувати", - зазначає вона.

Цю хвилю підхоплює рибалка з Одеси. Теж згадує про пенсіонерів.

Підсумовує думку священик з Луцька. Каже - усе це можна помістити в єдине поняття.

"Я би вніс закон, згідно якого держава зобов’язана зробити українців щасливими", - зазначає він.

Також читайте День Конституції: як відзначили державне свято сьогодні і що було чверть століття тому

А от власницю столичної кав’ярні Ольгу Бабенцову щасливою зробили б статті, які захищають не лише права людей.

"Хочу, щоб ми подумали про права тварин в нашій Конституції. Ми маємо захищати тварин, тому що самі себе вони захистити не можуть", - говорить жінка.

Тим часом фермер з Прикарпаття вносити правки до Конституції передумав, каже, те, що хотів - депутати вже зробили. Невдовзі можна буде розпоряджатись землею.

"Якщо ти є власником, ти маєш право її продати. Ми ще не власники остаточні, бо закон от тільки запрацює. Це слава Богу станеться за довгоочікувані 20 років. Мені особисто, як людині, яка працює на землі важливо, щоб я знав, що я її хазяїн", - говорить він.

На спекотному одеському узбережжі згадують про інших “хазяїв” - тих, що захоплюють пляжі. Інна Новікова заборонила би це Конституційно.

"Влітку дуже багато приїжджає до нас відпочиваючих, природно. Вони мало мають доступу до пляжів. Хотіла б, звичайно, щоб наша Конституція якось захищала наші пляжі", - говорить жінка.

Киянка Леся Донець продовжує тему урбаністики. Припускає, що найвищим законом необхідно захистити історичні міста від забудовників.

"Я не впевнена, що це справа Конституції, напевно, це справа окремих законів, але дуже хочеться, щоб перестали зносити історичні пам’ятки, або будинки, які ми вважаємо історичними пам’ятками", - говорить вона.

Офіціантка з Волині думає, що так вчиняти зі старовинними містами можуть лише приїжджі чиновники. Марта пропонує власний рятівний рецепт.

"Хочу, щоб в Конституції України було зазначено те, що керівники міст і областей повинні бути люди, які родом саме з цього місця, тому що вони краще розуміють народ, краще розуміють проблеми цього місця", - впевнена вона.

Одеський рибалка теж "проїхався” по чиновниках. І запропонував неочікуваний спосіб боротьби з корупцією. Корупціонерів пропонує позбавляти українського громадянства.

Боротись необхідно не лише з чиновницькою корупцією, але і з популізмом депутатів - переконаний військовий з позивним Вікінг.

Новини України: що громадяни з різних регіонів хотіли б додати до Конституції

"Непогано було б в Конституції України закріпити кримінальну відповідальність за невиконання обіцянок. Тобто, якщо вони дали якісь обіцянки - вони повинні їх виконать. Якщо вони їх не виконують - кримінальна відповідальність", - зазначає чоловік.

Майже всі опитані люди зійшлися на тому, що переписувати Конституцію чи вносити до неї правки можна безкінечно. І впевнені, що починати треба з себе.

У свою чергу Тимофій, як і належить поліцейському, радить громадянам уважно вивчати закони, бо Конституція - це не лише права.

"Бажаємо більше знати законодавство - хоча б свої права і також обов'язки, бо права без обов’язків ніяк не йдуть", - зазначає він.

Попри різні запити, учасники експерименту сприймають Конституцію, як гарантію справедливості в державі. І більшість шкодує, що Основний закон не може зобов'язати громадян бути один до одного добрішими.

Українці вважають, що, якби статті "бути чемним", "посміхатися один одному" люди виконували б кожний ранок, кожний день - було б життя яскравіше, воно було б цікавіше.

Автор: Руслан Тарасов

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання