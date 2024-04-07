Правда про контрнанступ РФ, загроза окупації Харкова та проєкт про мобілізацію: гучні заяви Зеленського

Ввечері у суботу, 6 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю марафону "Єдині новини", у якому висловився про контрнаступ росіян, оборону ЗСУ та скандальний проєкт про мобілізацію.

ТСН.ua зібрав основні заяви українського лідера.

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Зеленський розповів про оборонні лінії України

Зеленський наголосив, що станом на 6 квітня є три лінії оборони українських військових сил. На деяких напрямках фортифікаційні споруди готові на 92-98%.

"Якість і підхід до всіх ліній оборони в незалежності від напрямку - він однаковий, однакові стандарти. І щодо термінів здачі – приблизно однакові, але чим ближче до "гарячих" напрямків – там швидше все будується, вимога така. Але приблизно в один термін все буде здаватися", - сказав він.

Глава держави навів заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, що оборона України складається як із "зубів дракона", так із протитанкових загороджень.

Кремль готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військових

За словами українського президента, Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців, і не факт, що вона зупиниться на цій цифрі.

"Зараз в парламенті розглядаються зміни до відповідного чинного законодавства про мобілізацію. Думаю, що найближчими тижнями парламент проголосує. Питання щодо росіян – 300 тисяч, не факт, що це кінцева кількість військових, яких вони мобілізують", - підкреслив він та запевнив, що Україна готується.

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Чи є ризик окупації Харкова та загроза вторгнення з Білорусі

Зеленський запевнив, що загрози окупації Харкова та вторгнення із Білорусі немає. Україна підготувала потужні оборонні рубежі. Водночас він зауважив, що про небо, звісно, не йдеться, бо протиповітряна оборона і щит для захисту харків'ян – окрема тема.

"Те, що це (Харків – ред.) бажана ціль – росіяни це не приховують. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Що стосується білоруського напрямку: те, що ми будуємо рубежі, це не секрет. І росіяни також повинні знати, і білоруси також, або росіяни на території Білорусі також повинні знати – так, тут є рубежі", – наголосив глава держави.

Контрнаступ росіян: Зеленський розповів про проблему, із якою зіткнулися ЗСУ

Зеленський визнав, що Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій російських військ на фронті. Однак він запевнив, що для оборони зброя є.

"Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян – відповідної зброї не вистачає… Працювати по їхніх військових аеродромах, працювати по їхніх літаках, які б'ють нас ракетами, працювати по їхніх гелікоптерах, працювати по їхніх складах і базах – для цього є відповідний снаряд далекобійний або відповідна зброя. Ось цього нам не вистачає. Всі ці домовленості є, але тим не менш – поки так", - сказав президент.

Скільки Україні потрібно систем Patriot

Для того, щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot, тобто, як пояснив Зеленський, по 6-8 батарей у кожній. Водночас він відмовився називати, скільки таких систем мають Повітряні сили.

"Я ніколи про це не говорив, але, тим не менш, не бачу тут секретів. Тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти. Системи Patriot або аналоги", – пояснив президент.

Американська система ППО Patriot / Фото: Український мілітарний портал

Зеленський пояснив, хто і чому затягнув ухвалення проєкту про мобілізацію в Україні

Зеленський вважає, що народні депутати затягнули розгляд нового законопроєкту про мобілізацію. Він визнав, що деякі норми викликали обговорення у парламенті, однак "достатньо вже чотирьох місяців на діалог".

"Достатньо, навіть вже перебільшили вони (народні депутати - ред.) з цим питанням. І тому ми говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями. Проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. Це зовсім безвідповідально - те, що вони роблять", - зазначив президент.

Що Зеленський думає про західні війська в Україні

Зеленськии вважає, що заклик України до західних країн з пропозицією введення військ для участі в бойових діях із російськими окупантами буде мати негативні наслідки.

Він додав, що йому невідомі подробиці обговорення західними партнерами ідеї президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення військ інших країн в Україну.

"Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то Росія зробить все, щоб зупинити нам військову допомогу інших держав. Суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав і вони будуть гальмувати нам поставки ті чи інші”, - пояснив український президент.