Правила мобілізації можуть змінити: все, що відомо про новий законопроєкт

На фронт з 25 років, “обмежено придатних” більше не буде, але новобранці обов'язково мають пройти підготовку на полігонах. Мар’яна Безугла знову “потішила” новинами щодо мобілізаційного законопроєкту. Цього разу норми, які регулюють мобілізаційні процеси в Україні нардепка виклала з урахуванням зауважень від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ба більше, є шанс, що скандальний документ можуть зареєструвати вже до кінця року.

Про гучні зміни у законопроєкті розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Оновлений законопроєкт

Нардепка Мар’яна Безугла оприлюднила оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Інформації вийшло багатенько, то ж відразу переходимо до оновлених пунктів багатостраждального документу. Перше, що впадає у вічі — це фраза “призовний вік по мобілізації — 25 років”.

Ця норма не давала спокою суспільству вже давно. Говорили про неї і депутати, і високопосадовці, і військові. І от — вона таки з’явилася в документі. Але, чи підпише його президент? Конкретики досі немає.

Що зміниться?

Особливої уваги заслуговує норма щодо народних обранців. Таки не пощастило екснардепам. Їм відстрочка не світить. А от якщо вас оберуть народним депутатом — це вже підстава для звільнення з військової служби.

Далі. Відстрочка, але не підстава для звільнення. Ці нововведення торкнуться здобувачів, яким менше або виповнилось 30 років. Всім старшим за 30 років — “велкам” до армії. І не забувайте, що у вас вже має бути певний освітній бекграунд. Наприклад, ви маєте ступінь бакалавра, але прагнете отримати ступінь магістра.

Також тільки на відстрочку можуть розраховувати всі науковці з вченим званням та всі викладачі, які працюють на повну ставку. У документі з’явилися і нові критерії для бронювання в державних органах (від 25 до 50%). Трохи понервувати доведеться і тим, хто вже має бронь. Кабінет Міністрів таки перегляне ці списки. І тут вже як пощастить.

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Далі Безугла ставить знак дорівнює між відстрочкою та правом на звільнення. Тут можна виділити норму щодо осіб з інвалідністю І та ІІ групи. ІІ групу поки залишають. Побачимо, що буде у фінальній версії. Якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то лише один з батьків має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

Важливі норми мобілізації

Нарешті в документі з’явилися пропозиції щодо найбільш болючих мобілізаційних і демобілізаційних питань. Повністю прибирається можливість відправити людину непідготовленою на фронт. І тут виникає питання, а що робити, якщо ти не проходиш етап підготовки? Безугла зазначає, що таку особу звільнятимуть. Причому, без додаткових витрат для держави.

На жаль, прибирається категорія “обмежено придатний”. Залишаються тільки придатні і непридатні. Тому готуйтеся до повторного проходження ВЛК. Також залишається і скандальний пункт, про можливість проходження військової служби засудженими.

Відпустка для військових

Порелаксувати військовим дозволять один раз на рік протягом 30 днів. Причому, поділити на частини таку відпустку ви не зможете. Ба більше, дається вона три рази за 36 місяців мобілізації. Трохи більше зможуть відпочити військові, які були у полоні — 90 днів без поділу на частини. І ця норма стосується тільки тих, хто продовжує служити. Строковики, які звільнилися, можуть спокійно відпочивати 6 місяців. Їх не мають права призвати. Також ті особи, які були мобілізовані та звільнені (крім строковиків) не підлягають мобілізації протягом 2-х років після звільнення. Люди такими нововведеннями не задоволені.

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Мобілізація жінок

Жінки можуть спокійно жити і не перейматися, що їх будуть змушувати служити. Це вони можуть зробити тільки за власним бажанням. Таке ж правило діятиме і для осіб, які були звільнені з полону. А от звільнитися з армії військовослужбовці зможуть тільки, якщо прослужили під час дії воєнного стану цілих три роки. І до цих пунктів виникають питання у суспільства.

Мобілізація чоловіків за кордоном

У дописі Безуглої з’являється і пункт про військовий облік за кордоном. Але він буде визначатися Кабінетом Міністрів України. Хоча, вже з’явилася інформація, що уряди європейських країн не будуть змушувати українських чоловіків, які зараз перебувають не в Україні, долучатися до ЗСУ.

Зокрема, відповідну заяву зробив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє “РБК-Україна”: “Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі — це не наш випадок”.

За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

“Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі”, — зазначив Марко Бушман.

“Лагідна” мобілізація триває

А от в Україні “лагідна” мобілізація нікуди не дівається. Варіанти вручення повісток вражають. Представники територіальних центрів можуть це зробити безпосередньо на території ТЦК.

Постукати до вас у двері і вручити повістку за місцем проживання зможуть представники віськкоматів і поліцейські. Хоча, як бачимо, вони це роблять і зараз. Не заховаєтесь ви і на роботі та у громадському місці. Там вас також можуть “привітати” із запрошенням на службу, вручивши відповідний документ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОБІЛІЗАЦІЯ ПО-НОВОМУ: в Україні хочуть ЗМІНИТИ ПРАВИЛА! Називаємо ВСІ!

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