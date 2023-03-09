Правила виїзду чоловіків за кордон можуть змінити: що пропонують в Раді

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, що змінює правила виїзду чоловіків за кордон у період дії воєнного стану.

Що саме пропонують депутати і які "підводні камені" має законопроєкт, розповів адвокат Андрій Новак в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Актуальна тема на сьогодні - виїзд студентів за кордон. Нещодавно, 3 числа, Верховна Рада подала новий законопроєкт про можливість перетину кордону не тільки студентам, а всім, хто має відстрочку від мобілізації. Наразі велика кількість категорій, які мають право на відстрочку від мобілізації, і так мають право на перетин кордону, але з певними особливостями. Наразі ж пропонують надати такий доступ не тільки раніше встановленим категоріям, але й іншим, хто має право на відстрочку. Зокрема, це студенти, батьки й родичі загиблих бійців - або на нинішній стадії війни, або під час АТО/ООС", - розповів юрист.

Новак в цілому позитивно оцінив законопроєкт, але звернув увагу на "деякі проблеми корупційного характеру".

"По-перше, пропонується випускати всіх військовозобов'язаних, навіть тих, які не підпадають під категорію відстрочки, і яким раніше було заборонено перетинати кордон взагалі. Але пропонують випускати за умови, що при ньому лише дозвіл на перетин кордону. Тут є перша корупційна складова - такі дозволи можуть видаватися за гроші не дуже законослухняними представниками центрів комплектування", - зазначив він.

Адвокат також зауважив, що "в громадян, які перетинають кордон за дозволом центру комплектування, які по ідеї взагалі не повинні були б перетинати, є обов'язок повернутися в Україну через 30 днів, інакше їх можуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності".

"Але яка саме це буде відповідальність - поки не визначено. Крім того, від такої відповідальності за фактом можна буде відкупитися, внісши платіж на допомогу Збройним силам. Грубо кажучи - на спеціальний рахунок, який буде створено на підтримку ЗСУ. Там також вказано суму - це один розмір прожиткового мінімуму за один повний тиждень перебування за кордоном понад встановлений час. Фактично в цій ситуації я вбачаю, що якщо раніше громадяни давали гроші кому не лінь, щоб їм зробили медичну довідку, внесли в список для перетину кордону... зараз вони в той самий незаконний спосіб можуть домовитись з представниками центрів комплектування", - розповів Новак.

Нові правила виїзду: в чому суть

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №9075, який пропонує встановити нові правила перетину кордону під час війни для деяких категорій. Автор документа - нардеп Георгій Мазурашу ("Слуга народу").

Зазначається, що обмежена можливість виїжджати за кордон громадянам чоловічої статі "суперечить щонайменше статті 24 Конституції України".

Зокрема, студенти, які не підлягають мобілізації, все одно не мають права на виїзд за кордон, в той час, як відомі випадки про виїзд окремих осіб за особливим клопотанням.

Тому для студентів пропонують зробити виключення. Дозвіл виїжджати за кордон має торкнутися студентів іноземних ВНЗ ― для навчання, а також інших чоловіків, які не підлягають мобілізації в особливий період.

Пропонується надати дозвіл для виїзду за кордон на основі одного з таких документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу.

Окремо право громадянину України на в'їзд в Україну дає посвідчення особи на повернення в Україну

Військовозобов'язані мають надати письмовий дозвіл від ТЦК, СБУ, Служби зовнішньої розвідки (де вони стоять на обліку), а також письмове зобов'язання повернутися не пізніше ніж за 30 днів після виїзду за кордон.

Громадяни України, які є військовозобов'язаними, але не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, мають надати:

Письмовий дозвіл (погодження) на тимчасовий виїзд за кордон від ТЦК або організацій, де стоять на обліку, або нотаріально засвідчений обов’язок повернутися в Україну (не пізніше завершення терміну, на який вони не підлягають мобілізації під час дії воєнного часу відповідно до норм чинного законодавства, якщо відстрочка від мобілізації передбачена на обмежений період).

Законопроєкт навіть передбачає повернення в Україну з запізненням у випадку певних поважних причин:

заборона на виїзд з країни перебування;

стихійні лиха, катастрофи, аварії;

перебування на стаціонарному лікуванні;

виконання завдань в інтересах України;

інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Передбачено покарання за неповернення військовозобов'язаних чоловіків до закінчення терміну відстрочки або вказаного періоду, на який давалася відстрочка.

Такі чоловіки "несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, або платять штраф на рахунок спеціального фонду для підтримки ЗСУ у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних громадян за кожен тиждень після закінчення строків повернення під час воєнного стану".

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