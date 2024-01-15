Правила зимової рибалки: чому на кризі гинуть люди і як вберегтися – поради

У Черкаській області за останні кілька днів один рибалка загинув і ще десятьох врятували. Щойно вдарили морози любителі зимової риболовлі потягнулися з вудками на ставки та озера. Між тим, кажуть фахівці, через перепади температури крига дуже крихка і обвалюється разом із людьми.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Рибалки розповіли про техніку безпеки і що кажуть у ДСНС

Рибалки із задоволенням розповідають, як важко діставалися рибного місця і діляться секретами, як не піти під лід.

"Бачите деревина лежить, то по ній пройшли. "Клешню" треба мати, лід перевіряти, на течію не ходити, бо там лід швидко вимиває", - каже рибалка Віталій Ворончикин.

Віталій Ворончикин.

Натомість рятувальники попереджають про небезпеку зимової риболовлі.

"Сьогодні, як ви бачите, товщина криги від 2 до 7 сантиметрів. Можливо і місцями є тонша, і є твердіша крига. Рибаки виходять і буває нехтують правилами поведінки на кризі, не беруть із собою безпекових засобів для рятування: мотузки, клішні", - каже інспектор Черкаського управління ДСНС Владислав Сидоренко.

Рибалки ж певні, задоволення того варте і діляться власним досвідом виживання: "Я провалювався під лід вже чимало разів. Я випливав на спині. Правильно на спині. Ви лягаєте на спину розставляєте руки, щоб максимальна площина була і стараєтесь викотитись. І одежа в мене така, що мінімально промокає".

На Дніпрі поки небезпечно рибалити

Як рятуватимуть тих, хто знехтував попередженнями і пішов під лід - рятувальники демонструють наочно. На березі Дніпра чергують снігоболотохід "Богун" та катер на повітряній подушці "Пегас".

Небезпека є через перепади температури, пояснюють фахівці. І цей фактор не враховують навіть досвідчені рибалки.

"Маємо нестійкі температурні показники - декілька днів тому в області зафіксували температуру - 16 градусів. Сьогодні цей показник - 4 градуси. Крига на водоймах області і на річці Дніпро нині від 2 до 7 сантиметрів, що є не дуже безпечним для перебування на кризі", - кажуть у ДСНС.

Зимова рибалка

Лише протягом кількох останніх днів рятувальники тричі виїжджали на виклики до рибалок. Врятували десятьох людей. Одного чоловіка - не встигли. Тож закликають любителів зимової рибалки до розсудливості - подумати чи вартий цей улов життя.

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Нагадаємо, на Херсонщині рибалка підірвався на ворожій міні, йому ампутувало кінцівку.

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