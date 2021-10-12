Право на корону: “Міс Україна-2018” намагається повернути титул, втрачений через материнство

Вероніка Дідусенко подала до суду на організаторів конкурсу краси.

Міс Україна-2018 Вероніка Дідусенко, яку позбавили корони та титулу через те, що вона приховала від оргкомітету конкурсу своє заміжжя і народження дитини, збирається повернути собі титул. Дівчина подала до суду на організаторів українського конкурсу краси.

Про це йдеться 12 жовтня в сюжеті ТСН.19:30.

Про своє рішення звернутися до суду Дідусенко оголосила у п’ятизірковому готелі столиці, де скликала пресконференцію. Переможниця конкурсу краси запевняє, що корона її не цікавить, а робить вона це для того, щоб через суд довести – материнство або шлюб не мають бути перешкодою для участі в конкурсі.

“Мій позов - не про корону переможниці конкурсу краси, він - про права матерів. Ми хочемо, щоб 4 основних конкурси - “Міс світу”, “Міс всесвіт”, “Міс інтернешнл” та “Міс Земля” - скасували правила, які дискримінують жінок за їхнім сімейним статусом”, - стверджує вона.

Три роки тому Вероніка Дідусенко перемогла в конкурсі краси “Міс Україна-2018”. Та наступного дня після перемоги з’ясувалося, що вона приховала від організаторів, що була заміжньою і має дитину. За чинними правилами конкурсу, вона не мала права брати в ньому участь. Її позбавили титулу і відібрали корону.

Адвокат Дідусенко запевняє, що в договорі, який підписувала його підопічна, не було інформації щодо шлюбу та дітей учасниці. Тому вважає її дискваліфікацію не законною. Позов з цього приводу буде розглядати Печерський суд столиці.

Тим часом Вікторія Кіосе, яка у 2018 році очолювала конкурс краси “Міс Україна” запевняє, що в договорі було зазначено, що учасниця повинна бути не заміжньою та без дітей. Мовляв, ці правила однакові для всіх конкурсів краси у всьому світі і діють вони вже 70 років.

Бажання Дідусенко змінити ці правила вона називає піаром. За її словами, конкурс краси - це не політичний майданчик, боротися за права матусь потрібно в інших місцях. “Це просто бажання якось про себе нагадати”, - вважає Вікторія Кіосе.

Переможниця конкурсу “Міс Україна-1993” Ірина Барабаш теж вважає, що нічого змінювати в його проведенні не потрібно, оскільки він є унікальним саме завдяки власним правилам. І зауважує, що існують альтернативні конкурси, де не існує обмежень щодо заміжжя. ”Хочеш брати участь у конкурсі — їдь на “Місіс”. Вони також високого рівня”, - переконує вона.

Усі конкурси краси в світі – приватні. Тож кожен організатор має право вигадувати свої правила. Змінити їх, на думку переможниці "Міс Україна" 1995 року Влади Литовченко, буде вкрай важко. До слова, коли вона перемогла в конкурсі, в неї теж уже була дитина, але на участь у міжнародному конкурсі вона не претендувала.

“Я думаю, це не можливо. Організація, в якої чітко прописано статут і правила для учасниць, нічиї права не обмежує”, - каже вона.

Однак, Вероніка Дідусенко стверджує, що скарга на український конкурс – лише перший крок. Позитивне рішення української Феміди може стати прецедентом, який дозволить через суд змінити правила міжнародних конкурсів.

Новини України: Вероніка Дідусенко, у якої забрали титул "Міс", збирається його повернути

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання