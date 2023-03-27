Право постити ліфтолуки в підтримку українців німецький стиліст готується відстоювати в суді

Берлінському стилісту Франку-Петеру Вільде, який щодня підтримує Україну новою фотографією в соцмережі, намагаютсья це заборонити. Нещодавно чоловік отримав листа, в якому пишуть, що на нього донесли і тепер адміністрація будинку забороняє йому робити фотографії в ліфті. Берлінець звернувся до адвокатів, бо переконаний, що законних підстав для заборони немає, а роботі ліфту він ніколи не заважав, йдеться в ТСН.

На сторінці Франка в інстаграм уже сотні фотографій на підтримку України. Щодня він викладає нове креативне і яскраве фото. Франк вболіває за перемогу України, а фотографію із ним хочуть уже багато українців. Тому несподівано отримавши заборону на фотографування в ліфті чоловік був ошелешений.“У листі стоїть, що адміністрації будинку “донесли”, що я проводжу у ліфті відеозйомку, що є неправдою, та роблю фотографії і вони хочуть мені повідомити, що це не “мій ліфт”. Я подумав, пробачте, звісно це не мій ліфт, але я користуюся ним, які і інші, і в ліфті є дзеркало, і я фотографую себе у дзеркалі, як і мільйони інших людей на світі”, - каже чоловік.

У листі адміністрація будинку повідомляє, якщо Франк не припинить фотосесію, на нього подадуть до суду. Чоловік у будинку живе вже понад 10 років і давно робить ліфтолуки із політичним підтекстом. Каже, ніколи не блокував роботу ліфту, не отримував скарг і добре спілкувався із сусідами. Тому отримавши жорсткого листа канцелярською мовою був шокований. “Я спробував спокійно поговорити з адміністрацією, але людина там взагалі не була налаштована на розмову. Мені сказали, знати нічого не знаю, я вам забороняю. Я кажу – пробачте, я не думаю, що маєте право мені забороняти. А мені такі– так, я можу заборонити і вже забороняю! Я справді хотів залагодити все спокійно, але почувши таке сказав– добре, гарного дня, і пішов”, - переказує розмову Франк.

Він уже звернувся до адвоката, але все ще сподівається залагодити конфлікт. Утім, каже, заборонити собі фото на підтримку України він не дозволить.

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