"Право вето призвело до паралічу ООН": український дипломат назвав альтернативою U-24

Право вето в Раді безпеки ООН – це блокувальний механізм колективної безпеки, який призвів до повного паралічу Організації. Альтернативою структурі ООН може стати пропонований президентом України Володимиром Зеленським орган колективної безпеки U-24.

Перші 15 років існування Радбезу ООН право вето використовував лише Радянський Союз, блокуючи всю систему колективної безпеки.

Про це в ефірі ток-шоу "Нічна Варта" на телеканалі 1+1 заявив експостпред України в ООН, дипломат Володимир Єльченко.

"З 1946 по 2022 рік СРСР, а потім Росія, застосували право вето приблизно 120 разів. Це приблизно стільки ж, скільки використовували право вето усі інші постійні члени Радбезу ООН. Саме це право – це і є блокувальний механізм колективної безпеки, який призвів до повного паралічу ООН", – розповів дипломат.

Він нагадав, що 2014 року Росія таким чином заблокувала і розслідування анексії Криму, і створення міжнародного трибуналу по збитому "Малайзійському боїнгу".

"З 2014 року до сьогодні Росія заблокувала 20 рішень Радбезу ООН", – підрахував Єльченко.

Він підтримав ідею Зеленського про створення нового формату органу колективної безпеки U-24. Дипломат розповів, що це складний процес, але саме це може стати прототипом структури, яка хоч і не замінить ООН, але принаймні створить альтернативу, що працюватиме.

"НАТО та ЄС з’явились як альтернативні та регіональні союзи, роль яких за останні роки сильно зросла. Потім з’явилась ОБСЄ, яка охопила Європу, і певний час вони справлялися з регіональними конфліктами на їхніх просторах. Але всьому прийшов кінець з захоплення Криму та повномасштабного вторгнення Росії до України. Я скажу неприємну річ нашим партнерам, але в 2015-2016 роках Франція та Німечина як члени Радбезу ООН заблокували резолюцію про введення миротоврців ООН на Донбас", – розповів Єльченко.

Журналіст Євген Кусін доповнив слова дипломата фактами про те, що в ці ж роки, попри заборону на постачання озброєння до Росії, саме Франція та Німеччина продавали РФ приціли, системи наведення та нічного бачення для гвинтокрилів та танків.

ООН - не працює! Що робити Україні? Розмова з легендарним дипломатом Єльченком

Нагадаємо, ще в березні Зеленський у виступі перед Конгресом США наголосив на необхідності створення нового оборонного союзу U24, оскільки чинні інституції надто повільно реагують на агресію.

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