Правобережне угруповання окупаційних військ приречене: полковник запасу розповів про контрнаступ на Херсонщині

Вже через кілька тижнів це угруповання окупантів може бути оточеним та ліквідованим.

Про це в інтерв'ю ведучій Наталі Мосейчук розповів полковник запасу, який пройшов через полон в 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Тарути, Роман Світан.

"Угруповання військ, яке перебуває на правому березі Дніпра, а це - від Херсону до практично Кривого Рогу, довжиною 150 км. Це все поле зайняте російськими військами. Воно розсічене практичну наполовину річкою Інгулець. На цій річці є один міст - це Дар'ївський міст, по якому наші теж відпрацьовують. Зараз цей міст взято під вогневий контроль. Тобто тут вже практично готові "два котли", якщо говорити про оперативне оточення двох угрупувань росіян. По кожному з цих угруповань буде проведений план демілітаризації в залежності від дії наших дій. І тоді росіяни або тікатимуть човнами або понтонами, а понтони там навряд витримають. А тому в найближчі тижні ці угруповання будуть ліквідовані", - сказав полковник запасу.

Роман Світан зазначив, що навіть за умови перекидання військ з Ростова, Маріуполя та Мелітополя, вони не зможуть перейти через Дніпро. Їх використовуватимуть, як резерв.

"Правобережне угруповання військ окупантів уже приречене, їм не допомогти. Потрібен просто час, щоб її розбити. Там уже наші війська частково знешкодили ППО, там працює артилерія. І через тиждень-півтори це угруповання буде знекровлене. Далі наші вирішуватимуть, яким чином проводити контрнаступ", - пояснив військовий.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку партизани знищили групу окупантів та захопили їхню секретну документацію і мапу.

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