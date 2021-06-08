Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Правоохоронці викрили "крота", який передавав секретну інформацію РНБО ворогові

Дата публікації
Перегляди
700
Правоохоронці викрили "крота", який передавав секретну інформацію РНБО ворогові

unian

Зловмисникові загрожує позбавлення волі терміном до 15 років.

Працівники СБУ викрили співробітника, який передавав ворожій розвідці дані роботи Ради національної безпеки та оборони.

Про це йдеться 7 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Оперативники СБУ з’ясували, що співробітник апарату РНБО впродовж тривалого часу збирав і передавав іноземним кураторам інформацію закритого характеру. Передовсім замовників цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.

1 червня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За інформацією в ЗМІ, затримано колишнього керівника Управління з питань безпеки в економічній та соціальній сферах. У СБУ цю інформацію ЗМІ не підтверджують, утім і не спростовують.

"Він мав допуск до державної таємниці, зокрема за форму другою, а це робота з інформацією, що має ступені секретності "цілком таємно" і "таємно". Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 15 років", — розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Новини України: співробітники СБУ викрили "крота" у РНБО, який зливав закриту інформацію

Новини України: співробітники СБУ викрили "крота" у РНБО, який зливав закриту інформацію

Нагадаємо, що від 2014 року українські судді винесли щонайменше 40 вироків за державну зраду.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.