Правоохоронці виявили місце засідки нападника на Шефіра, а до пошуків зброї задіяли водолазів

У поліції твердять, стрілок обрав дешеву зброю.

Правоохоронці у справі нападу на Сергія Шефіра з’ясовують, коли та як кулі завезли до України - так зможуть вийти на слід виконавців замаху на вбивство. Саме так нині кваліфікують напад на Сергія Шефіра.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Через добу після стрілянини вдовж дороги так само натягнуті стрічки, а на узбіччях поліцейські авто. Увесь вечір та ранок силовики продовжували працювати на навколишніх лісосмугах.

Правоохоронці змогли встановити місце, де перебував зловмисник. Звідси чудово видна дорога у два боки. Можна було з далеку ідентифікувати авто, стежити за ним і що найгірше - вести прицільний вогонь.

У поліції твердять, стрілок обрав дешеву зброю. Хоча вона була не снайперською, а автоматичною - такі методи зловмисники нерідко застосовують. Свого часу саме так обстріляли авто Аміни Окуєвої. Під час нього чеченська військова-доброволиця загинула. У ГПУ не сумніваються, що напад був чітко спланований.

Правоохоронці і сьогодні продовжують пошуки зброї із якої стріляли у авто Сергія Шефіра. Вже відомо, що кулі, якими обстріляли машину Шефіра, виготовлені в Угорщині, і в Україні їх майже не застосовують. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ. Нині правоохоронці з’ясовують, коли та як кулі завезли до України. Так зможуть вийти на слід виконавців замаху на вбивство. Якщо ж вдасться знайти зброю, то не виключено, вдасться вийти і на слід імовірного вбивці, зокрема, через частини його ДНК. Саме так трапилося, коли поліція знайшла зброю, із якої стріляли в авто Аміни Окуєвої.

Наразі поліція перевіряє лісосмуги поруч із місцем злочину. А вже по обіді із водолазами почнуть пошуки у водоймах поруч.

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