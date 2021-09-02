Правоохоронець, з вини якого загинула 28-річна дільнична в Рівненській області, був нетверезим – джерела

Правоохоронець, з вини якого загинула 28-річна дільнична в Рівненській області, був нетверезим – джерела

За спричинення аварії правоохоронцю загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

28-річна дільнична загинула, а заступник керівника райвідділу у важкому стані у лікарні - такі наслідки аварії на Рівненщині. Там розбилися поліцейські. Джерела ТСН повідомляють: нібито правоохоронець за кермом був нетверезий.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

До міської лікарні Рівного у нейрохірургію доправили постраждалого у ДТП 39-річний поліцейський. Його саме оперують. Сюди його доправили із Дубенської лікарні, він у тяжкому стані. «Привезено чоловіка з важкою політравмою, забоєм головного мозку, крововиливом в мозок, травмою живота», - кажуть у лікарні.

ДТП сталася у Дубенському районі напередодні увечері. Попередньо відомо, що авто, якою кермував правоохоронець, влетіло у вантажівку. Водій зазнав тяжких травм, його пасажирка - загинула. За кермом був заступник керівника Дубенської поліції. А пасажирка - 28-річна підлегла – дільнична з Дубенщини. Джерела ТСН повідомляють, мовляв, поліцейський був нетверезим, бо святкував свій день народження. Чи це так, у Держбюро розслідувань телефоном прокоментувал, що це з’ясовують.

«28-річна працівниця поліції, яка їхала з ним в авто, загинула на місці події. Посадовця госпіталізували до лікарні. А водій вантажного автомобіля тілесних ушкоджень не отримав. Чи перебував працівник поліції за кермом у стані алкогольного сп’яніння, наразі встановлюється», - зазначили в поліції.

За спричинення аварії правоохоронцю загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

Новини України: в Рівненській області у ДТП розбилися поліцейські - 28-річна дільнична загинула

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