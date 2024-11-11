Православна церква України канонізувала святого: що відомо про Єлисея Плетенецького

Православна церква України канонізувала Єлисея Плетенецького - намісника Києво-Печерської Лаври, який помер 400 років тому, вважають одним із найбільших захисників українського православ'я.

Як вдалося відшукати могилу святого, а ще для чого він побудував паперову фабрику неподалік Києва, дізнавався кореспондент ТСН Олександр Загородний.

Що відомо про Єлисея Плетенецького

Українці мають нового святого – Єлисей Плетенецький. Він помер 400 років тому, жив і працював у Києво-Печерській Лаврі. Він був не лише архимандритом, а ще й людиною, яка купила, перевезла і побудувала тут друкарню, в які видавали книги на староукраїнській мові. А ще він допомагав старим, немічним, годував сиріт.

Саме намісник Лаври Єлисей Плетенецький понад 400 років тому відремонтував і відреставрував головний храм — Свято-Успенський собор. Тут його поховали на початку 17 століття і тут його канонуізували.

Рішення священного синоду зачитує митрополит Вінницький та Барський Симеон: "Акт про канонізацію архімандрита Кимєво-печерської Лаври Єлисея Плетенецького. Пастиря та боголюбивого ченця, якого сучасники називали світильником та охоронцем церкви, віри та вчителем монахів, годувальником вдів та сиріт, отцем не лише для Лаври, але й для усього народу".

Саме після цих слів Єлисей Плетенецький офіційно святий. Йому можна молитися. Канонізація - це завжди велике святого для церкви. На урочистостях сотні священників, з десяток миттрополитів і аж 2 хори. Таке навіть тут у Свято-Успенському соборі почути можна не часто.

В Україні канонізували ще одного святого

Дивним чином збереглася могила Плетенецького, його поховали під стінами собору, але коли храм розширювали, могила опинилася всередині. Збереглася навіть могильна плита. Єлисей Плетенецький не лише побудував Лаврську друкарню, яка і досі працює на тому самому місці, а ще побудував першу у центральній Україні паперову фабрику у Радомишлі, щоб було на чому друкувати.



"Ми відновлюємо нашу історичну пам'ять, вшановуємо ти х, хто справді брав діяльну участь у розбудові цього центрального чернечого осередку нашої помісної української православної церкви", - сказав митрополит ПЦУ Епіфаній.

У ПЦУ також освятили ікони

Ще одна визначна подія - в Свято-Успенському соборі Митрополит Київський та всієї України Епіфаній освятив ікони. Їх намалював афонський Ієромонах Лука, той самий, який писав для України Томос. Одразу ж після освячення до них прикладаються віруючі.

"Там ці ікони тривалий час були в храмі, де монахи перед ними молилися, тобто ми можемо сказати, що вони мають чудодійну сили в тому, що афонськими монахами були освячені цими монахами", - каже архімандрит Авраамій, намісник Києво-печерської Лаври.



У ТСН є унікальні кадри, які ці 300 кілограмові ікони зі святої гори Афон доправляють в Україну. Спочатку морем, потім 2 тисячі кілометрів дорогами Греції, Болгарії та Румунії. А от кіоти - рами, виготовляли вже наші майстри з Волині. Співробітники Національного заповідника Києво-Печерська Лавра дали добро на встановлення ікон, кажуть усе канонічно та доречно.

Ікони доставили з гори Афон

А от де ділися ікони, які раніше висіли тут, в Успенському соборі Києво-печерської лаври? Вони там були, трохи менші і не афонські,але ж були. Священники московського патріархату, коли йшли з Лаври, їх зняли і вивезли.

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