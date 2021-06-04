Православний календар на червень 2021 року: коли Вознесіння та Петрів піст

Червень багатий на православні свята.

Перший місяць літа 2021 року багатий на православні свята - від Вознесіння до Трійці та Дня Святого Духа. Завершується червень цьогоріч Петровим постом (28 червня).

10 червня, четвер - свято Вознесіння Господнього. Присвячене зустрічі Ісуса Христа з учнями через 40 днів після Пасхи. Саме тоді Господь благословив учнів мандрувати світом та проповідувати Євангеліє. А також сповістив, що незабаром зійде на них Дух Святий, і до того часу повелів не йти з Єрусалима. Вознесіння Господа на Небо відбулося після розмови з учнями на Єлеонській горі. Ісус піднявся на Небо, та хмари віднесли його в обитель Отця Небесного. А учні повернулися до Єрусалима, чекаючи на Духа Святого, якого заповідав їм Ісус Христос.

Цього дня бажано відвідати храм, сповідатися та причаститися.

11 червня, п’ятниця - День святого Луки сповідника (Войно-Ясенецького), архієпископа Кримського та Сімферопольського. Святий Лука був лікарем, видатним хірургом, експертом з питань гнійної хірургії. Після революції 1917 року почав відкрито сповідувати православну віру, став священником, за що був засуджений та відбував вигнання до початку Другої світової війни. Навіть до лікарні він приходив у вбранні священника, оперував тільки після молитви біля ікони, яка була разом з ним на операціях.

19 червня, субота - Троїцька батьківська субота. Напередодні свята Трійці в храмах відбувається вшанування померлих, що сповідували православну віру. Віряни приносять у храм панахиду - пожертву (хліб, борошно, олію, печиво). Замовляють молитовний спомин, пишуть записки за упокій, ставлять свічки на панахидний столик. Після богослужіння пожертва роздається нужденним та служителям храму.

20 червня, неділя - Трійця, День святої Трійці, П’ятдесятниця (у народі - Зелена неділя). На 50 день після Пасхи відбулося очікуване сходження Святого Духа на апостолів, як і заповідав Ісус Христос. Це подвійне свято. Воно об’єднує славу Пресвятої Трійці (Отця, Сина та Духа Святого) та славу Духа Святого, який зійшов на апостолів. Трійця - одна з головних таємниць суті Бога.

На П’ятдесятницю церкву та житло прикрашають квітами та гілками дерев, і навіть на богослужінні усі віряни традиційно стоять в храмі з квітами. Зелень та квіти на Трійцю символізують силу Животворного Духа і квітучу красу світу, який дарував нам Бог.

На вечірній службі у неділю на Трійцю починається святкування Дня Святого Духа. Віряни на колінах читають зворушливі молитви святого Василя Великого. У цих молитвах сповідують гріхи перед Богом і просять милості заради Великої Жертви - Сина Божого -дарувати Духа Утешителя. А ще - моляться за померлих братів та сестер, яких Господь утримує поруч із Собою.

21 червня, понеділок - День Святого Духа, Духів день, Богодухів день. Попразництво Трійці присвячене Духу Святому, Утішителю, якого заповідав своїм учням Ісус Христос. Дух Святий зійшов на учнів у вигляді вогненних язиків, які зупинилися на кожному. Після чого учні почали говорити мовами, яких ніколи не знали. Вогняні язики в Євангеліях - символ палкої проповіді, слів во славу Божу, які спалюють гріхи, освятять та зігріють людські душі. Дух Святий - це третя частина триєдиного Бога, разом з Отцем та Сином, саме тому нерозривний з символом Трійці.

25 червня, п’ятниця - свято преподобного Онуфрія, 33-річчя відродження Києво-Печерської лаври. Преподобний Онуфрій був відлюдником. 60 років прожив у Єгипетській пустелі, молячись Богу. Мав дар пророцтв. Допомагає тим, хто обрав чернечий шлях, служителям церков і тим, хто бажає усе своє життя присвятити Богу і молитві.

25 квітня - День тезоіменитства Блаженнішого митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Для всіх ченців, яким є і Блаженніший Онуфрій, тезоімеництво - другий день народження.

Крім того, 25 червня - день відродження Києво-Печерської лаври. Лавра була зачинена для богослужінь від 1961 року, і тривалий час лишалася музеєм. У цей день в храмах Лаври тривають святкові богослужіння на згадку цієї події.

27 червня, неділя - Заговини на піст, День всіх святих. Останній день напередодні Петрового посту. День всіх святих - день спомину всіх святих, прославлених Богом і церквою. Багато з них навіть на залишили імен, тому церква шанує їх в один день, об’єднавши усі їхні добрі справи. Святі - приклад життя для вірян. Біографії святих, відомих світу на цей час, зібрані у 12-томне видання “Житія святих”.

28 червня, понеділок - початок Петрового посту. Петрів піст, або апостольський піст, один з невеликих і триватиме до 12 липня - свята апостолів Петра та Павла. У Петрів піст не можна вживати м’ясні, молочні продукти, а також яйця, треба відмовитися від поганих звичок, не вживати алкоголь. Петровим піст зветься на згадку апостола Петра та інших учнів Христа, які несли світу Євангеліє, за що постійно мали гоніння, були жорстоко закатовані та вбиті язичниками.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання