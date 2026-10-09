Правий берег Києва без світла: кияни скаржаться на темряву навіть без "екстрених обмежень"

Жителі Києва скаржаться на відключення світла / © Associated Press

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У низці районів Києва мешканці скаржаться на тривалу відсутність електроенергії. Попри офіційні повідомлення про скасування екстрених обмежень люди залишаються без світла та зв’язку.

В одному з районів Києва повідомляють про блекаут районного масштабу. На столичній Борщагівці зникло світло в низці багатоповерхівок. Люди у Святошинському районі сидять без електроенергії від самого ранку. На відсутність світла скаржаться жителі декількох вулиць.

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Мешканка будинку по вулиці Дмитра Чижевського розповіла, що електроенергії в будинку немає цілий день.

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«Ніхто не пояснює, що сталося»

«Я звичайна вчителька, але сьогодні практично не змогла провести дистанційно заняття. Світло зникло, мобільний зв’язок зник. Нам ніхто не пояснює, що сталося і коли відновлять електропостачання», — розповіла ТСН.ua киянка Ольга.

Вона додає, що її зарплата не дозволяє придбати генератор або зарядну станцію. Про проблеми з відсутністю світла повідомляють і мешканці будинку по вулиці Зодчих. Електроенергії там немає весь день, і люди просто залишилися без зв’язку. На вулиці Гната Юри теж відсутнє електропостачання — як повідомляють мешканці, світла немає в усьому житловому кварталі.

«Гната Юри, нема світла від 7 ранку», — пише Яна Біленко.

Мешканці вулиці Симиренка кажуть, що теж сидять без світла, але лише від 15:00 — там відключення планові.

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Що кажуть у КМВА та КМДА

ТСН.ua звернувся по роз’яснення ситуації до Київської міської військової адміністрації. Там кажуть, що за інформацією енергетиків, у місті діють графіки відключення електроенергії у трьох районах столиці, але екстрених відключень у місті немає. «Щодо однієї з адрес по вулиці Зодчих там аварійні роботи проводяться», — повідомили ТСН.ua у КМВА.

У КМДА нам повідомили, що електроенергія відсутня через обстріли Росією енергосистеми, які тривають уже другий день. На графіках екстрених відключень сьогодні був весь правий берег Києва. У КМВА додають, що для отримання точних та актуальних даних варто звернутися безпосередньо до ДТЕК.

ТСН.ua звернувся по роз’яснення. На офіційній сторінці ДТЕК у Facebook повідомляється, що «скасовано екстрені обмеження: відновлюємо роботу за графіками. За розпорядженням „Укренерго“ повертаємося до стабілізаційних відключень».

Обурення киян у соцмережах

Водночас під дописом сотні коментарів від обурених киян, бо світла немає у правобережних районах Києва. Люди скаржаться, що половина Оболонського району зі світлом, а половина — без. Також немає електроенергії, наприклад, на Виноградарі в Подільському районі.

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«Екстрені скасовано, на сайті вказано, що світло є, а його немає. У месенджерах ви блокуєте. Операторам додзвонитися неможливо. Люди сидять без світла, а ви ігноруєте, по-вашому, все добре, всі зі світлом. А скоро знову відключення за графіком, і так по колу», — зауважує киянка Ірина.

«Купа заявок подано, реакції нуль, екстрені скасовано годину назад, а світла немає до цього часу, хоча на вашому сайті воно є! Нам знову сидіти без електрики 12 годин поспіль?» — запитує киянка Міла.

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