Представлялися поліцейськими: у Харківській області затримали зухвалих грабіжників

Організував банду 39-річний уродженець Росії.

У Харківській області затримали банду розбійників. Вони приходили до квартир, представлялися поліцейськими й виносили з оселі цінні речі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 28 січня.

Жертвами стали щонайменше четверо людей. Серед них навіть неповнолітній. Чоловіки розпилили йому в очі сльозогінний газ і вкрали майже 7 тисяч гривень.

Відомо, що організував банду 39-річний уродженець Росії. Затримати його разом із трьома спільниками вдалося, коли вони саме напали на 84-річного чоловіка. Тепер їм загрожує до 12 років ув‘язнення.

У Харкові затримали групу розбійників | Новини України

Нагадаємо, на Кіровоградщині двоє невідомих кілька годин знущалися з фермера та його дружини. Катували праскою, биткою та струмом, і стріляли біля голови. Вимагали віддати гроші, зрештою закатоване подружжя зізналося, де заощадження.