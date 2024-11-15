Представник ТЦК відкрив вогонь по цивільному: ці кадри шокують (відео)

Що трапилося насправді – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Гучний інцидент на Київщині! До Мережі потрапило відео, як чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав. Користувачі соцмереж припускають, що стріляв працівник ТЦК. Що трапилося насправді – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Стрілянина на Київщині

Стрілянина посеред білого дня. У п'ятницю, 15 листопада, Мережею пошили відео, на якому буцімто "працівник ТЦК" стріляє у людину на складах у Київській області. Пишуть, що на кадрах – рейд ТЦК на складах під Києвом у селі Щасливе Бориспільського району.

Що кажуть у поліції?

Натомість у поліції Київської області повідомили, що встановлюють обставини цієї події.

"Під час моніторингу соціальної мережі виявлено відео, розміщене в одному із telegram-каналів, де чоловік у формі стріляв у громадянина. Правоохоронці встановлюють обставини одії. На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи. Потерпілих немає", – йдеться у повідомленні поліції Київщини.

Чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав

У своєму повідомленні правоохоронці зазначили, що постріли здійснив представник Добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ). Тобто, це, скоріше за все, не працівник ТЦК, як стверджували місцеві-телеграм канали. Наразі правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять перевірку вказаного факту.

Що кажуть у Міноборони?

Однак пізніше з’явилося повідомлення від Міністерстві оборони України. Там повідомили, що перевіряють інформацію щодо застосування зброї співробітником ТЦК на Київщині. І знаєте що? Стрілець – це таки працівник ТЦК.

"Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї", – заявили в МОУ.

У відомстві зазначили, що в разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

Нагадаємо, у Києві майор ТЦК вистрелив собі в голову: стали відомі нові подробиці.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРАЦІВНИК ТЦК ВЛАШТУВАВ СТРІЛЯНИНУ! Ці кадри розлетілися Мережею!

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