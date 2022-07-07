Прем'єр Британії Борис Джонсон знову ризикує втратити посаду, але вже через секс-скандал

У Великій Британії Борису Джонсу знову присвячені всі перші шпальти, йдеться в ТСН.

Переживши небезпеку відставки через вечірки на Даунінг-стріт під час коронавірусу, Борис Джонсон вкотре небезпечно близький до втрати посади. Цього разу приводом став секс-скандал. Протягом одного вечора заступник координатора Консервативної партії Кріс Пінчер добряче заклавши за комір домагався до двох чоловіків в елітному лондонському клубі «Карлтон».

Саме Борис Джонсон затвердив Пінчера на цій посаді. Виявилося: він знав, що Пінчера раніше звинувачували в домаганнях, але - все одно дозволив йому координувати партію в парламенті. «Це була помилка, я перепрошую за неї. Тепер я розумію, що так не можна було робити. В уряді немає місця людям, які зловживають владою», - заявив Джонсон.

Прем’єрського вибачення виявляється мало, чиновники один за одним звільняються з уряду на знак протесту. З посад ідуть міністр охорони здоров’я та міністр фінансів. І ще понад чотири десятки людей з різних міністерств. «Цього тижня ми знову змушені питати себе: наскільки правдиве є все те, що нам говорять. В якийсь момент доводиться визнати, що з нас годі. Мені здається, цей момент настав», - заявляє колишній міністр охорони здоров’я Саджид Девід

Третього міністра зі свого уряду Джонсону доводиться звільняти самому - голова міністерства житлового господарства і місцевого врядування відкрито зажадав відставки уряду, за це і позбувся портфелю. Сам Джонсон складати повноваження не збирається. Він заявляє, що не має на це права в складні для Британії, Європи та всього світу часи. «Я дивлюся на проблеми, з якими зіткнулася країна. На найбільшу війну в Європі за 80 років. Я не можу дозволити собі в своєму житті такої безвідповідальності - зараз взяти і піти», - каже він.

Опозиція неодноразово звинувачувала Джонсона в тому, що зовнішня політика і українське питання для нього - головний аргумент проти всіх внутрішніх проблем. Зараз навіть однопартійці заради Джонсона готові наступного понеділка переписати власні правила процедурного комітету, аби ще раз проголосувати найближчим часом за вотум недовіри лідеру консерваторів. Україна стала аргументом - і за нього, і проти. «Я думаю, він має залишитися на посаді. Він чудово розбирається з брекзітом, "ковідом" і зараз - з тим, що відбувається в Україні. А так у всіх є свої недоліки», - каже лондонець Річард.

«Мені здається, він втратив підтримку власного уряду. А зараз нам потрібен сильний уряд, адже ціни ростуть, ще й Україна… Мені здається, йому вже час іти», - каже Пол.

Хай там як, а сам Джонсон планує боротися за владу до останнього і збирається найближчим часом призначати нових людей на спорожнілі крісла. Делегація урядовців, що побувала у нього напередодні ввечері, переконати зректися посади - його не змогла.

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