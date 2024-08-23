Прем'єр-міністр Індії Моді відверто розповів, що сказав Путіну через війну Росії проти України

Нью-Делі не приєднується до санкцій, купує російську нафту та утримується від критики Москви.
Напередодні Дня Незалежності України прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до Києва. І розповів, що саме він сказав Путіну під час недавньої зустрічі в Москві, за яку його розкритикував президент України Зеленський.
Індія не є нейтральною, стверджує Моді. Однак, як і раніше, Нью-Делі утримується від критики Москви, не приєднується до санкцій та закликає Україну й Росію домовлятись про мир.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Що відомо про візит Моді до Києва
Щойно зустрівшись, Зеленський і Моді вшановують пам'ять дітей, загиблих від початку широкомасштабного вторгнення. Неймовірно сумний тимчасовий меморіал у центрі Києва: дитячі іграшки, складені біля стіни, і табличка, де мало не щодня крейдою вписують нову цифру.
Такий початок зустрічі, звісно, не випадковість. Адже в той день, коли Моді зустрічався з Путіним у Москві, Росія вчинила масовану атаку та завдала ракетного удару по найбільшій в Україні дитячій лікарні "Охматдит", зруйнувала житлову багатоповерхівку та ще два пологові будинки у столиці. В той самий день світова преса публікувала фото теплих обіймів Моді з Путіним. Зеленський відреагував доволі різкою критикою індійського прем'єра.
В Нью-Делі образилися і викликали українського посла. Проте за ці обійми Моді розкритикували і в самій Індії. Кулуарно ж говорили про те, що Путін підставив індійського прем'єра, влаштувавши ракетну атаку на дітей і цивільних саме в день їхньої зустрічі.
Що індійський лідер сказав Путіну про війну в Україні
Сьогодні індійський лідер нарешті розповів, що саме він говорив Путіну.
"Два роки тому, коли я зустрічався в Самарканді з президентом Путіним, я йому сказав, дивлячись у вічі, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я відвідав Росію, я дуже чітко сказав президенту Путіну, що проблеми не можуть бути розв'язані на полі бою. Єдиний шлях подолання проблем – це діалог і дипломатія. Обом сторонам доведеться сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи", – сказав він.
Президент Зеленський подякував Моді за участь у саміті миру. І хоча Нью-Делі не приєднується до санкцій, купує російську нафту та утримується від критики Москви, для Києва важливо зберегти конструктивні взаємини з Індією з огляду на її вплив у регіоні.
"Ми нещодавно провели перший саміт миру. Я дякую, що Індія була присутня. І сьогодні обов'язково буде однією з тем саміт миру, як ми можемо просуватися в цьому напрямку. Ми дуже сподіваємося, що Індія приєднається до спільного комюніке саміту миру", – сказав Зеленський.
Результати візиту
Згодом із заяв очільника МЗС Індії стало зрозуміло, що політична позиція Нью-Делі залишиться незмінною. Обійми з Путіним міністр закордонних справ Джайшанкар порадив не брати близько до серця: це, мовляв, частина національної традиції.
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