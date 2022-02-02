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Прем’єр-міністр Нідерландів вперше за 17 років прибув до України і пообіцяв підтримку у питаннях безпеки

Прем’єр-міністр Нідерландів вперше за 17 років прибув до України і пообіцяв підтримку у питаннях безпеки

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Прем’єр-міністр Нідерландів вперше за 17 років прибув до України і пообіцяв підтримку у питаннях безпеки

Офіс Президента України

На камери про ймовірне постачання зброї Рютте не говорив.

Вперше за 17 років до України приїхав прем’єр-міністр Нідерландів, і це знаковий візит саме через ескалацію напруги з боку Росії.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Марк Рютте зустрівся у Києві із президентом Володимиром Зеленським. Найголовніша тема - співпраця у розслідуванні і притягненні винних до відповідальності у справі про збиття рейсу МН-17 і ймовірні санкції Євросоюзу та Нідерландів, якщо агресор піде у наступ. "Для стосунків наших держав, я вважаю, що це дуже важливий особистий візит, довгоочікуваний, адже востаннє лідер Нідерландів відвідував Київ 17 років тому", - сказав Зеленський.

На камери про ймовірне постачання зброї Рютте не говорив, так само і президент України не відповів, чи велися про це перемовини. Однак прем’єр-міністр Нідерландів заявив, що його країна допомагатиме відбивати кібератаки на Україну і допомагатиме економічно.

"Більшість часу ми сьогодні присвятили безпеці в Україні на наших кордонах і безпеки, яка впливає на економіку держави. Обговорили ті чи інші ймовірні санкції з боку ЄС, з боку Нідерландів у разі ескалації", - заявив Зеленський.

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"Нідерланди абсолютно чітко говорять, що подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки. В ЄС ми працюємо в партнерстві з США для того, щоб підготувати потужний пакет санкцій. Нідерланди підтримуватимуть Україну, як тільки зможуть. Ми говоримо про те, що пропонуємо свою допомогу, зокрема, для того, щоб відбивати кібернапади", - сказав Рютте.

Також він зазначив, що єдиним рішенням щодо деескалації на сході України є дипломатія та діалог. "Всі зусилля повинні бути зроблені для того, щоб розрядити ескалацію та напругу. Я вважаю, що єдине рішення для деескалації - це дипломатія. Це діалог, який повинен тривати між Росією та США, Росією та НАТО та між країнами "нормандського формату": Україною, Німеччиною та Францією. Я сподіваюся, що цей діалог дасть рішення, якщо ні, то тоді Нідерланди абсолютно чітко говорять, що подальша агресія стосовно України матиме серйозні наслідки", - підкреслив Рютте.

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