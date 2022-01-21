Прем’єра: 22 січня на "1+1" розпочнеться серіал-провокація "Дикі"

Над ним команда авторів Студії "Квартал 95" працювала понад 3 роки.

22 січня на "1+1" розпочнеться серіал-провокація під назвою "Дикі", який створили автори Студії "Квартал 95". Це гумористичний кіноальманах, що складається з майже сотні не пов’язаних між собою коротких історій з життя. Як певнять самі автори – ці історії сміливі, несподівані та справжній виклик для українського телебачення.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, над ним команда авторів Студії "Квартал 95" працювала понад 3 роки. А одна серія складається зі збірки різних історій. Кожна з них триває лише по кілька хвилин, тому акторам довелося вчити десятки ролей.

У дикій прем’єрі вони сміються, стресують, переживають різні життєві ситуації, та шокують.

А ще, аби відзняти "Дикі", вони не спали ночами, купалися в холодних басейнах наприкінці осені, а кілька епізодів через випадково відформатовану картку навіть довелося перезнімати.

Серіал-провокація виходитиме на "1+1" щосуботи о 22:15. Першу серію можна побачити уже завтра, 22 січня. Не пропустіть!

22 січня на "1+1" розпочнеться серіал-провокація під назвою "Дикі" | Новини України

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