Прем’єра на "1+1 Україна" до Святвечора – святковий випуск програми "Сніданок. Перша зірка"

На Святвечір 24 грудня, від 7:00 до 11:00, глядачам каналу "1+1" покажуть святковий випуск програми "Сніданок. Перша зірка" – особливий ефір, який буде присвячений історіям світлих людей, яких особливо видно у темні часи.

Глядачів зустрічатиме вся велика родина "сніданківців": Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Валентина Хамайко, Олександр Попов та Ігор Циганик.

Подовжений прямий ефір прикрасить спеціальний музичний супровід – колядки та сучасні пісні поєднаються у єдиному ритмі.

Улюблені ведучі зберуться за великим столом, готуватимуть 12 страв та розкажуть про справжні українські різдвяні традиції.

Нагадаємо, телеканал “1+1 Україна” у різдвяно-новорічний період покаже різдвяні традиції, національні прем’єри та історичні екскурси.