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Прем’єра на "1+1 Україна" до Святвечора – святковий випуск програми "Сніданок. Перша зірка"

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
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Час на прочитання
1 хв
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Прем’єра на "1+1 Україна" до Святвечора – святковий випуск програми "Сніданок. Перша зірка"

Ведучі програми Сніданок з 1+1 / Фото: Прес-служба 1+1 Media

Найважливіші свята українці зустрічають у компанії ведучих "1+1 Україна".

На Святвечір 24 грудня, від 7:00 до 11:00, глядачам каналу "1+1" покажуть святковий випуск програми "Сніданок. Перша зірка" – особливий ефір, який буде присвячений історіям світлих людей, яких особливо видно у темні часи.   

Глядачів зустрічатиме вся велика родина "сніданківців": Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс, Валентина Хамайко, Олександр Попов та Ігор Циганик.

Подовжений прямий ефір прикрасить спеціальний музичний супровід – колядки та сучасні пісні поєднаються у єдиному ритмі. 

Улюблені ведучі зберуться за великим столом, готуватимуть 12 страв та розкажуть про справжні українські різдвяні традиції.

Нагадаємо, телеканал “1+1 Україна” у різдвяно-новорічний період покаже різдвяні традиції, національні прем’єри та історичні екскурси.

24 грудня – святкова прем’єра на " 1+1 Україна"

24 грудня – святкова прем’єра на " 1+1 Україна"

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Дата публікації
Перегляди
50
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