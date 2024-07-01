А мама — мільйонерка: звідки в топпосадовця Бюро економічної безпеки гроші на розкішне життя

Сергій Кривун — заступник керівника Головного підрозділу детективів БЕБ, фактично друга за реальним впливом людина у відомстві, роботу якого постійно критикують. Дійшло до того, що через сумнівну ефективність БЕБ зрештою докорінно реформують. Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки.

Та попри провали в роботі установи, статки керівників БЕБ вражають. Так родина Сергія Кривуна після його приходу в відомство розжилася елітною нерухомістю та авто — детальніше в ексклюзиві проєкту Корупції.НІТ

На початку 2022 року мати борця з економічною злочинністю, принаймні по документах, стала власницею квартири в преміальному столичному ЖК “Тайм” площею 86 кв метрів.

За словами експертки з нерухомості Вікторії Берещак, вартість квартири на момент січня 2022 року — від п’яти до шести мільйонів гривень. В декларації детектива набагато менша сумма — 2 млн 800 тис. гривень.

Сергій Кривун / Скриншот із відео Корупції.НІТ

“Це типова історія, коли чиновники не сильно бажають показувати джерела своїх доходів. У процесі покупки, навіть договору дарування, ти маєш сплатити певний податок. Тому найпростіший спосіб, який очень часто обирають посадовці, це занизити його вартість”, — каже антикорупційний експерт Сергій Миткалик.

Відповідь, як вдалося майже вдвічі занизити вартість житла є в декларації посадовця. Схоже, квартиру за документами його мати Галина Леонідівна купила по по переуступці права власності.

Вперше столична квартира з'являється в декларації “бебівця” за 2021 рік. Вказано, що мова про об'єкт незавершеного будівництва, в який нібито вклалася вся родина ще в 2019 році. Та ані в декларації за 2019, ані в декларації за 2020 рік цього майна немає.

А от звіт про свої статки за 2021 рік Кривун зробив аж 3 січня цього року, бо через повномасштабне російське вторгнення українські чиновники тривалий час могли не подавати декларації. Виглядає так, що чиновник просто вписав заднім числом куплену квартиру. На це є причини.

Нерухомість мати Сергія Кривуна / Скриншот із відео Корупції.НІТ

Вартість цього житла в кінці 2019 року, на етапі будівництва, і справді коштувала близько 3 млн грн. А через два роки після здачі будинку в експлуатацію ціна була вдвічі вища. Схоже, за таким же принципом вдалося вдвічі занизити вартість і паркомісця в цьому ж ЖК, яке також оформлене на матір Сергія Кривуна, ціна якого в декларації 450 тисяч, а реальна вдвічі вища.

Ще мама посадовця купила в цьому ж преміальному комплексі веломісце за більше ніж 100 тисяч гривень. А раніше в 2021 році пенсіонерка обзавелася новенькою Toyota Camry 2020 року. Вартість якої більше мільйона гривень.

Усім цим майном користується її син — заступник керівника Головного підрозділу детективів БЕБ Сергій Кривун. Ми зафіксували як він за кермом автівки виїжджає із ЖК “Тайм”. Та не лише нерухомістю, а й грошима допомагає синові Галина Леонідівна — на весілля у 2019 році вона подарувала йому 1 млн 300 тис. гривень. Чим же займається та де реально живе літня жінка?

Мати Сергія Кривуна / Скриншот із відео Корупції.НІТ

Власниця елітної квартири за 10 хвилин від центра Києва живе у селищі на Харківщині у досить скромному будинку. І вже це насторожує антикорупцінийків.

“Якщо були виявлені ознаки того, що те рухоме і нерухоме майно, яке купувала мати посадовця, не маючи реальних доходів, і яке перше знаходиться географічно віддалено від місця її постійного проживання, і знаходиться саме в тому місці, де працює посадовець БЕБ, і в неї явно не вистачало коштів для придбання такого майна. Дійсно, в цьому вбачаються перші ознаки того, що, ймовірно, це майно купувалося в інтересах саме цього посадовця”, — каже антикорупційний експерт Анатолій Ярема.

Самої Галини Кривун ми вдома не застали, але сусіди запевнили нас, що спосіб життя пенсіонерки зовсім не схожий на реальність мільйонера. У реєстрах не фігурує Галина Леонідівна ані як бізнесмен, ані як топменеджер компанії, ані як високопосадовець. Та і в минулому у пані Галини великих доходів не було.

Звідки ж у неї не менше 6 мільйонів гривень на покупку дорого майна і мільйонний подарунок сину. Так як усім майном користується посадовець БЕБ Сергій Кривун, ми запитали про це в нього.

Автівка мати Сергія Кривуна / Скриншот із відео Корупції.НІТ

“А що для вас дивного в чому?... Вона ж цю нерухомість придбала після того, як продала свою нерухомість, яка була у неї у власності. Вона продавала нерухомість, в неї була квартира в Харкові і нежитлові припічки”, — відповів Кривун.

Якщо припустити, що це майно справді існувало, то все одно без відповіді залишається питання — звідки на нього гроші у Галини Кривун.

Офіційний дохід усіх вказаних в декларації членів родини Сергія Кривуна явно не може покрити витрати останніх років. У такому випадку експерти потенційно вбачають дуже серйозне порушення закону.

“Він дійсно сумлінно задекларував все майно, яким він користується, яке начебто було придбано його рідною матір'ю в якихось інших інтересах, але ми розуміємо, що є ознаки того, що це майно було придбано в інтересах саме цієї посадової особи, а він не зазначає весь обсяг офіційного доходу, який він мав. І в цьому випадку мова йдеться про вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 366 Прим. 2 Кримінального кодексу України — подання недостовірних відомостей при заповненні декларації на суму більш ніж 2 тисячі неподаткових мінімумів доходів громадян. На 2024 рік цей неоподаткований мінімум становить 3028 гривень. Тобто загально 2 тисячі дорівнює трохи більше, ніж 6 мільйонів гривень”, — розповів антикорупційний експерт Анатолій Ярема.

Анатолій Ярема / Скриншот із відео Корупції.НІТ

Інший антикорупційний експерт Дмитро Остапчук припускає, що за усіх обставин мова може йти про незаконне збагачення, що також передбачає і конфіскацію майна, і навіть термін ув'язнення. Адже не покривають вартість елітної нерухомості і офіційні доходи самого Сергія Кривуна.

До приходу в БЕБ в 2019 році йоро доходи за рік не перевищували 300 тисяч гривень. А вже на керівній посаді Бюро економічної безпеки його річна зарплата ледь дотягує до 1 млн гривень.

“Якщо задекларовані доходи посадовця та членів його родини не відповідають вартості майна, які їм належать, яким вони користуються. Ну, тоді це майно, це привід для перевірок, для моніторингу способу життя”, — каже антикорупційний експерт Дмитро Остапчук.

Бюро економічної безпеки / Скриншот із відео Корупції.НІТ

Єдина в родині підприємця дружина чиновника Катерина Кривун як ФОП надає інформаційні послуги. З її соцмереж бачимо, що вона консультує блогерів як створювати контент. Майстер-класи до речі знімає з усе тієї ж квартири у ЖК “Тайм”.

Та навіть це не здатно покрити покупку елітної нерухомості, адже дохід за останній рік Катерини — 170 тис грн. Вочевидь усе це яскраво свідчить про те, що спосіб життя посадовця структури, яка веде боротьбу проти економічної злочинності, і сам потребує значно пильнішої уваги антикорупційних органів.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: А мама — мільйонерка! Звідки в топпосадовця Бюро економічної безпеки гроші на розкішне життя?

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