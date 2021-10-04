Премія Global Teacher Prize: чим дивують і зацікавлюють учнів найпрогресивніші педагоги України

Із понад трьох тисяч претендентів до фіналу премії дійшли 10 педагогів. Кожен викладає за різним фахом, але з однаково з нестандартним підходом.

Фізику з акордеоном, англійську в танцях, а хімію через TikTok — так викладають матеріал найпрогресивніші педагоги України. Десятку кращих із понад трьох тисяч претендентів обирали цілий рік. І от на національній освітянській премії Global Teacher Prize Ukraine визнали найкращого учителя України. Ним став педагог української мови Артур Пройдаков.

Що такого робить на уроках і як працюють інші фіналісти вчительських змагань, йдеться 4 жовтня у сюжеті ТСН.16:45.

Відбір тривав впродовж року. Із понад трьох тисяч претендентів до фіналу премії дійшли 10 педагогів. Кожен викладає за різним фахом, але з однаково з нестандартним підходом.

Імя кращого вчителя року прожекторами висвітлюють на фасаді бібліотеки імені Вернадського. Пан Артур народився на Луганщині в російськомовній родині. А зараз у Києві викладає українську мову та літературу. Для навчання використовує TikTok, веде Telegram-канал "ЗНО Українська". А також записує подкасти з української літератури.

Улюбленого народного вчителя обирали на сайті ТСН. Переможець — одесит, вчитель фізики Павло Віктор, який викладає у рішельєвській гімназії. Фізику він викладає під аккордеон. Сам написав пісні, щоб пояснити складні теми. Все доступно в YouTube.

Новини України: педагога української мови визнали найкращим учителем України

Особливу номінацію вручає кураторка проєкту і ведуча ТСН Наталія Мосейчук. Премію "Вибір серцем" присвоює педагогам, які працюють з особливими дітьми: Тетяна Вакулюк — у Дніпропетровській обласній лікарні. А львів’янка Уляна Буцяк викладати українську мову поїхала в місто Щастя на Луганщину.

"Це дуже важливі люди. Люди, які можливо зустрінуться раз на шляху, але про них діти дуже пам’ятають. Тому що зазвичай такі люди зустрічаються у великій скруті", — розповідає Наталя Мосейчук.

Global Teacher Prize Ukraine, певні організатори, змаганнями називати не зовсім правильно. Швидше це показовий механізм, як швидко впровадити якісні зміни в освіті. Бо ідеї, які пролунали на всю країну від переможців, уже підхоплюють і їхні колеги.

Нагадаємо, що у Києві відбулася церемонія вручення всеукраїнської премії Global Teacher Prize Ukraine. Першого серед найкращих педагогів цьогоріч обирали уже вп’яте.

Головний приз — 250 тисяч гривень і участь у найпрестижнішій освітній події світу Global Education And Skills у Лондоні.

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