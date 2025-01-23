Премія Сирського: у Генштабі прокоментували закиди Безуглої

У Генштабі ЗСУ наголосили, що інформація Безуглої – це не просто маніпуляція, а відверта брехня, яку підхопила російська пропаганда.

Інформація нардепки Мар’яни Безуглої про премію Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського – це не просто маніпуляція, а відверта брехня, яку знову підхопила російська пропаганда, заявляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Про це сказав речник ГШ ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі для ТСН.ua.

"Без матеріальних заохочень військовослужбовця – як простого солдата, так і офіцера – годі уявити будь-яку мотивовану армію. А армію країни, яка відбиває повномасштабне вторгнення – тим більше", – каже Лиховій.

Та додає: "Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" передбачено перелік заохочень, які застосовуються до військовослужбовців. Серед них є й цінні подарунки та грошові премії – додатково до нагрудних знаків і відзнак, грамот, подяк тощо. Для забезпечення таких премій Міністр оборони України щороку видає доручення в межах Державного бюджету України".

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Крім того, Дмитро Лиховій каже про наступне: "Відтак командувачі й керівники різних складових Сил оборони та їхніх структурних одиниць отримують річний преміювальний фонд для заохочення особового складу - і грошовими коштами, і у вигляді цінних подарунків. Фактично, це реалізація закону про Дисциплінарний статут. Але, на жаль, народна депутатка Мар'яна Безугла на рівному місці створила черговий фейк – заскрінила цифри з кількома нулями і заявила, нібито йдеться про "премії генералітету".

У Генштабі ЗСУ також зазначають, що інформація Безуглої – це не просто маніпуляція, а відверта брехня, яку знову підхопила російська пропаганда.

"Залишається сподіватись, що пані Безугла принаймні в цьому випадку зможе перепросити перед військовими за дезінформацію та дискредитацію Збройних Сил України", – каже Лиховій.

Нагадаємо, раніше нардепка Мар’яна Безугла оприлюднила документ, в якому сказано, що міністр оборони України Рустем Умєров нібито може виписати премію Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському у розмірі до 20 мільйонів гривень.