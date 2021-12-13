Премія ТСН: стартує щорічне голосування за номінантів "Ті, що вражають"

ТСН традиційно нагородить героїв року, вчинки яких вразили всю країну.

10 грудня на tsn.ua та сайті 1+1 розпочинається голосування за номінантів щорічної премії ТСН "Ті, що вражають". Традиційно служба новин 1+1 нагородить українців, які проявили відвагу, милосердя, стійкість та рішучість під час подій року, що минає, та стали героями сюжетів ТСН.

2021 рік приніс випробування та численні виклики на стійкість для України. Затамувавши подих, українці чекали, коли можна буте працювати у звичному режимі, школярі та студенти підуть до навчальних закладів, а кордони знову відкриються. Нова хвиля захворюваності на ковід, черговий локдаун та продовження війни і далі випробовують на міцність нашу країну. Але водночас рік, що минає, підтвердив важливість і цінність героїчних вчинків людей, які вразили своєю сміливістю і готовністю пожертвувати собою заради інших.

Так, цього року номінантами премії "Ті, що вражають" стали українці, які надихають своїми діями, мріями та вчинками. Це – лікарі, які стали першопрохідцями у сфері трансплантології і кардіохірургії, та проводять операції, за які не завжди беруться навіть у Європі. Волонтери, яким неймовірним чином вдається добувати дефіцитний кисень для важкохворих на ковід. Люди, які переживаючи найстрашніші події у житті, проявили милосердя та співчуття до абсолютно незнайомих людей і подарували їм шанс на життя. Пожежники, які продемонстрували усьому світу, що українці – найкращі. Рекордсмени, які підкорили найнебезпечніші та найскладніші вершини. Полісмени, небайдужі сміливці, котрі рятували друзів та просто перехожих, які потрапили у біду, та багато інших справжніх героїв.

"Щоразу, коли ми визначаємо номінантів на цю премію – це неймовірно складний вибір. Адже вражаючих історій, якими варто захоплюватись та пишатись - безліч. Хочеться розповісти про кожного, відзначити геройський вчинок кожного. Історії героїв наших сюжетів вражають та надихають, мотивують повірити в себе та впевнено крокувати до мети. Вони доводять, що робити добро, не очікуючи нічого натомість, не лише благородно, а й приємно. Місія премії "Ті, що вражають" дуже важлива – надихнути людей, підкріпити їхню віру в себе та краще майбутнє нашої країни", - розповів директор департаменту інформаційного мовлення 1+1 Сергій Попов.

Цього року читачі tsn.ua та сайту 1+1 традиційно можуть обрати героїв сюжетів ТСН, які вразили своїми вчинками найбільше. А 7 переможців із найбільшою кількістю голосів будуть відзначені статуетками премії "Ті, що вражають" та стануть героями нових сюжетів ТСН.

Голосування триватиме до 26 грудня включно, а переможців оголосять у перші дні нового року.

Віддати свій голос за сміливців, які вражають, можна за посиланням:

https://tsn.ua/special-projects/ti-scho-vrazhayut2021/