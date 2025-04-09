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Прем’єр Бельгії емоційно розповів, що його пов’язує з Україною
Барт де Вевер зворушливо розповів, чому перший візит на посаді здійснив саме до України.
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розповів, що з Україною його пов’язують особливі узи. Тому для політика зробити Україну державою свого першого закордонного візиту — це символічно.
Про це де Вевер сказав у інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.
Політик пояснив свій особливий зв’язок з Україною.
«Україна — це країна, з якою мене пов’язують особливі узи, тому що мій батько приїхав сюди на початку 1990-х, коли розпався Радянський Союз. Він одразу сюди поїхав, бо був дуже антикомуністично налаштований і мав багато контактів у Східному блоці. І він хотів приїхати сюди допомогти, тому що розумів, що ситуація була складна», — поділився очільник бельгійського уряду.
Де Вевер також зауважив, що з його родиною пов’язані багато українських сімей.
«Коли я був молодий, кожного літа наш дім був повний українців, які приїжджали на літо, щоб підзаробити, тому що економіка тут на той час була дуже і дуже поганою. Тож є багато українських сімей, пов’язаних із моєю родиною», — розповів політик.
Тож, акцентував прем’єр Бельгії, зробити Україну державою його першого закордонного візиту — це символічно.
«Адже важливо показати, що Бельгія повністю підтримує Україну. До того ж для мене особисто це також майже емоційний візит», — пояснив де Вевер.
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Нагадаємо, 8 квітня під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві де Вевер заявив, Бельгія може взяти участь у розміщенні військового контингенту в Україні, якщо таке рішення буде ухвалено.