Прем’єр Бельгії емоційно розповів, що його пов’язує з Україною

Барт де Вевер і Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер розповів, що з Україною його пов’язують особливі узи. Тому для політика зробити Україну державою свого першого закордонного візиту — це символічно.

Про це де Вевер сказав у інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук.

Політик пояснив свій особливий зв’язок з Україною.

Реклама

«Україна — це країна, з якою мене пов’язують особливі узи, тому що мій батько приїхав сюди на початку 1990-х, коли розпався Радянський Союз. Він одразу сюди поїхав, бо був дуже антикомуністично налаштований і мав багато контактів у Східному блоці. І він хотів приїхати сюди допомогти, тому що розумів, що ситуація була складна», — поділився очільник бельгійського уряду.

Де Вевер також зауважив, що з його родиною пов’язані багато українських сімей.

«Коли я був молодий, кожного літа наш дім був повний українців, які приїжджали на літо, щоб підзаробити, тому що економіка тут на той час була дуже і дуже поганою. Тож є багато українських сімей, пов’язаних із моєю родиною», — розповів політик.

Тож, акцентував прем’єр Бельгії, зробити Україну державою його першого закордонного візиту — це символічно.

«Адже важливо показати, що Бельгія повністю підтримує Україну. До того ж для мене особисто це також майже емоційний візит», — пояснив де Вевер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРЕМʼЄР БЕЛЬГІЇ пройшовся по ПУТІНУ Й ТРАМПУ: РФ влаштувала ПРИНИЖЕННЯ для ЄС ТА США

Нагадаємо, 8 квітня під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві де Вевер заявив, Бельгія може взяти участь у розміщенні військового контингенту в Україні, якщо таке рішення буде ухвалено.