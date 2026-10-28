Прем’єр Корецький анонсував радикальні зміни в правила мобілізації та бронювання: що відомо

Сергій Корецький / © ТСН

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В уряді анонсували низку змін та програм підтримки бізнесу, який працює під час війни та зазнає збитків від російських атак. Обговорити ідеї напряму, залучивши міністрів економіки, оборони та великий бізнес, запропонував голова уряду Сергій Корецький під час виступу на щорічному міжнародному економічному форумі. Під час війни подія пройшла вже вп'яте, але підготовка до цьогорічного заходу відбувалася в надважких умовах.

Про те, як держава планує шукати баланс між потребами фронту і виживанням економіки, та про що ще говорили на форумі — у сюжеті Олени Чернякової.

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$1,5 мільярда збитків та нові правила бронювання працівників

Півтора мільярда доларів — стільки недоотримає бюджет України цьогоріч. Це наслідок російських атак по логістиці, інфраструктурі та енергетиці. Лише від липня росіяни вдарили понад 2 000 разів по наших енергетичних обʼєктах. Економіка існує всупереч, але як вона виживає в таких умовах? Про це говорили представники бізнесу та влади на 12-му Київському міжнародному економічному форумі.

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Форум відкриває прем'єр-міністр Сергій Корецький. Каже: майже 30 років був по той бік — серед тих, хто ставить запитання. Колишніх колег-бізнесменів закликає готуватися до найгірших сценаріїв і пояснює: доходи держави за рік становлять $70 млрд, тоді як лише війна обійдеться нам більш ніж удвічі дорожче. Власні ресурси дозволяють покрити лише третину потреб. При цьому держава бачить, яких втрат зазнає бізнес, і шукає механізми підтримки.

Сергій Корецький, премʼєр-міністр України: «Більше 7,7 мільярда доларів, за оцінками на поточний момент, є втрат. Знищено або пошкоджено більше 1 мільйона квадратних метрів різного типу нерухомості... Уряд продовжує програми, які довели свою ефективність: "5-7-9%". Велика якісна програма, видано з моменту початку цієї програми 580 мільярдів гривень — це загальний обсяг цієї програми».

Питання, які лунають у кулуарах найчастіше — це страхування ризиків та бронювання. Кабмін змінив правила минулого тижня: тепер ані ОПК, ані паливно-енергетичні комплекси не матимуть 100% бронювання. Утім, Корецький пояснює: мета змін — не забрати працівників у справді критичних сферах, а зупинити приріст нечесно заброньованих осіб від фіктивних компаній. В уряді також готують посилення відповідальності для ухилянтів. Фіналізувати зміни хочуть до 1 грудня.

Сергій Корецький, премʼєр-міністр України: «Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли, нехай, всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. До 1 грудня ми маємо дати новий соціальний договір».

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Новий суспільний договір, тобто нові правила для мобілізації та бронювання — це те, що ініціює премʼєр-міністр і анонсує діалог з бізнесом. Та чи готовий бізнес віддати частину своїх працівників до війська?

Василь Хмельницький, ініціатор КМЕФ, засновник холдингу UFuture: «Якщо будуть правила для всіх однакові, якщо всі будуть так робити, то я як підприємець — це підтримую. У нас немає іншого виходу».

Страховий фонд від воєнних ризиків та позиція великого бізнесу

Василь Хмельницький пояснює: бізнес традиційно готовий допомогти державі, але очікує, що й вона робитиме кроки назустріч. Представники великого бізнесу вже давно просять уряд надати механізм страхування ризиків не лише для малих підприємств. На Грушевського цю вимогу начебто почули та ініціювали створення страхового фонду на один мільярд. Але дискусія довкола питання триває досі: бізнес не надто підтримує ідею уряду наповнювати фонд за рахунок підвищення ПДВ на 1%.

Василь Хмельницький, ініціатор КМЕФ: «Мені подобається, що уряд робить страховий фонд для ризиків, для страховки від війни. Але мені не дуже подобається, що це за рахунок підвищення ПДВ на 1 відсоток. Як для підприємця — це мені не дуже».

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В уряді ж кажуть, що збільшення ПДВ — це не єдиний варіант для запуску фонду. Його готові підтримати і міжнародні партнери, але за умови внеску держави.

Олександр Кравченко, міністр економіки та довкілля: «І ми напрацьовуємо альтернативні варіанти, якщо ПДВ все ж таки не реалізується. Тому я б відділяв питання створення фонду і джерел його покриття. Ми переконані, що фонд запрацює в 2027 році».

Страховий фонд призначений на два напрямки: компенсація збитків, які суттєво зросли через російські атаки, а в перспективі він має забезпечити страхове покриття на рівні $5–8 млрд. Зараз такої можливості великі підприємці не мають, розповідає президент групи «Київстар». Їхні офіси цієї осені неодноразово потрапляли під ворожі обстріли та мають збитки, але застрахувати увесь свій бізнес компанія не може.

Олександр Комаров, СЕО та президент «Київстар»: «Ми ще собі можемо уявити застрахувати якийсь там склад, де в нас зберігається на 5, на 10 мільйонів доларів якогось обладнання. Але чи можна застрахувати зараз свою бізнес-активність від тих ризиків — це майже неможливо. І навіть склад, якщо він у центральній частині України — це неможливо».

Міжнародне партнерство та робота на 5-му році війни

Саме для діалогу між бізнесом, експертним середовищем і владою й був заснований форум КМЕФ ще 12 років тому. Щороку він відбувався під різними гаслами, але організатори кажуть: підготовка до цьогорічного була однією з найважчих.

Юрій Пивоваров, СЕО КМЕФ: «Хочеться, щоб те, що говорять тут, стало частиною державної політики, законопроєктів, нових інструментів розвитку. Протягом 12 років те, що обговорювали на КМЕФ, уже зараз працює... Ми дуже будемо раді, якщо уряд забере це як домашнє завдання і буде втілювати це в життя».

Цьогоріч на форумі був присутній премʼєр-міністр Молдови — країни, з якою ми разом ідемо в ЄС. Нині, коли через Чорне море експорт майже неможливий, Кишинів відкрив свою залізницю для наших вантажів із 50% знижкою. З повагою до українців голова молдавського уряду частину виступу говорив і жартував українською мовою.

Премʼєр-міністр Молдови: «Ми також готові разом з українським бізнесом розвивати логістичні центри та склади в Молдові... До речі, про українську логістику я говорю не лише як прем'єр, а як її давній клієнт. Під час цієї поїздки вже встиг забрати посилку з "Нової пошти", поповнити запаси в "Аврорі", у планах — ще "Розетка" і 5 київських тортів».

На 5-му році війни серед ключових питань — фізичний захист виробництв, робота в повітряні тривоги, трансформація логістики та розширення міжнародної економічної співпраці. Попри все це підприємці готові працювати і сплачувати податки далі. А чим сильнішою буде економіка, тим ствердніше звучатимуть наші аргументи на переговорах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ДЗВІНОК ПУТІНУ! ТРИСТОРОННІ ПЕРЕГОВОРИ в Абу-Дабі! УДАР по мосту в Києві | ТСН 20:00 27 жовтня

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