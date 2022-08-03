"Претендує на роль Жириновського": Жданов відповів, чи варто вірити заявам Медвєдєва про плани РФ щодо України

За словами військового експерта Олега Жданова, на сьогодні ідеологія Російської Федерації - це створення "імперії на просторах усього Союзу Радянських Соціалістичних Республік", а тому заяви Медведєва Європа повинна розглядати серйозно.

Про це Олег Жданов розповів в інтерв'ю ведучій Наталії Мосейчук.

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"Судячи з останніх заяв (Медведєва - ред.), він претендує на роль Жириновського, тобто клоуна біля трона короля (Путіна - ред.). Тут пряма аналогія із попередньою приказкою: "Блазень має право говорити те, що король думає". З цього складається ідеологія Кремля на сьогодні. Це - створення імперії на просторах усього СРСР, це однозначно. Також, за їхніми заявами, на просторах колишніх країн соціалістичного табору. Це як мінімум. Дійсно, якщо Європа ще не зрозуміла і якщо думає, що це - лише висловлювання не зовсім тверезої людини, то вони глибоко помиляються. Це - ідеологія, яку вони пропагують і яку вони намагаються впровадити в життя. При чому будь-якими способами", - сказав експерт.

Варто зазначити, російський політик Дмитро Медвєдєв знову опинився в епіцентрі скандалу через свій божевільний політ фантазій. Цього разу він звинуватив Казахстан у геноциді росіян і заявив, що Грузія має бути повністю окупована. У своєму опусі Медведєв все ще сподівається, що російським військовим вдасться захопити Київ та анексувати інші території. Він також переключився на Грузію та Казахстан, натякнувши, що ці країни штучно створені і мають бути у складі Росії.

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