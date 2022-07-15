Президент Київської школи економіки пояснив, чому в Україні різко підскочив курс долара

Це відбувається через те, що через війну надходження до бюджету значно менші, ніж витрати.

Про це в ефірі ТСН в рамках телемарафону 15 липня сказав президент Київської школи економіки, ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Він пояснив, що через війну постраждав бізнес і економіка в цілому, що призвело до того, що витрати бюджету значно перевищують надходження, зокрема і валютні надходження від експорту.

"Витрати у нас навпаки збільшилися через війну, через армію, необхідність підтримки людей додатково. І ця різниця (ред. - між витратами і надходженнями) закривається з двох джерел. Перше джерело - це гроші наших міжнародних партнерів. Друге - це друкування грошей, але не у прямому сенсі їх друкують на верстаті, а роблять емісію через банківську систему. І оця емісія значна, бо підтримка, яка надходить від наших партнерів, є недостатньою, щоб закрити цю різницю", - говорить Милованов.

Водночас він зазначає, що в економіці України був певний запас, який дозволяв тримати курс гривні та інфляцію, але він вичерпується і долар дорожчає.

"В економіці є певний запас і ми його спостерігали у перші місяці і це безпрецедентно і дивовижно, що не було сильної інфляції і коливання курсу на початку війни. Але цей запас небезкінечний і ми вже бачимо різницю між офіційним курсом Нацбанку у 29 плюс та ринковим або готівковим курсом у 37 грн. за дол. Це вже 30% різниця", - додав президент Київської школи економіки.

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Варто зазначити, що офіційний курс гривні до долара зафіксований Нацбанком на рівні 29,25 грн/дол. від 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, Національний банк України від 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більше, ніж на 10%.

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