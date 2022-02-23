Президент Польщі заявив, що Путін "топче міжнародне право" і пообіцяв"міцну" відповідь на агресію

Президент Польщі заявив, що Путін "топче міжнародне право" і пообіцяв"міцну" відповідь на агресію

Президент Польщі буде підтримувати санкції, які унеможливлять подорожі росіянам.

Польща у разі посилення ескалації з боку Російської Федерації підтримає обмеження, які унеможливлять подорожі росіян громадян Росії.

Про це президент Польщі Анджей Дуда сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентами України та Литви у середу, 23 лютого.

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"Санкції мусять бути дуже міцними. І як сусід Польщі, бо Польща межує з Калінінградською областю, я з прикрістю буду підтримувати санкції, які завдадуть збитків росіянам й унеможливлять подорожі громадянам Росії. Але якщо президент Путін буде і надалі вести себе таким чином, буде топтати міжнародне право, буде атакувати мирні держави, буде забирати право жити в мирі у інших людей - зокрема громадян України, то ці далекосяжні кроки будуть необхідними", - сказав Дуда .

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи є в планах держави запровадження візового режиму з Росією.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна не визнає анексію Криму та не прийме умову Путіна щодо не вступу України до НАТО.

Нагадаємо, Дуда та Науседа прибули в Україну 23 лютого, щоб показати солідарність Зеленському на тлі агресії Росії.

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