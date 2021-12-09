Байден попередив Путіна про "безпрецедентні санкції" у разі інтервенції в Україну - Єрмак

США готові до безпрецедентних санкцій проти Росії.

Президент США Джо Байден попередив президента країни-агресорки Володимира Путіна про наслідки через вторгнення до України.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"Президент Байден дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі буде ухвалене рішення щодо ескалації навколо українських кордонів, аж до вторгнення на території України. США - і президент Байден про це сказав дуже чітко - разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке трапиться", - сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, які тривали дві години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Байдена з Путіним.

Пізніше у Білому домі повідомили деталі відеозустрічі двох лідерів країн. Зокрема, під час онлайн-саміту Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України. Також лідери США та РФ обговорили стратегічну стабільність, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

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