Зеленський про розмову з Тупицьким: "Політичні і бізнесові важелі супроводжують досі його життя і роботу"

Зеленський про розмову з Тупицьким: "Політичні і бізнесові важелі супроводжують досі його життя і роботу"

Колишній очільник КСУ Олександр Тупицький має статус підсудного в кримінальному провадженні.

Президент України проводив розмову з колишнім головою Конституційного суду України Тупицьким, якого 27 березня 2021 року звільнив з посади судді КСУ. Президент своїм рішенням скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду України, який ще у травні 2013 року підписав тодішній президент Віктор Янукович.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю у програмі VIP з Наталею Мосейчук на телеканалі "1+1".

"У мене був діалог із Олександром Тупицьким. Так, я зустрічався, у мене немає секретів. Я пояснював пану Тупицькому особисто. Я йому сказав, що я не можу впливати на суд, але ви просили про зустріч зі мною, то ж про вплив на суд ви навіть не можете говорити. Він попросив", - зазначив президент України.

Володимир Зеленський визнав, що через Раду національної безпеки і оборони ввів те рішення своїм підписом, щоб "заблокувати руйнування всіх антикорупційних реформ, реформу землі і питання мов":

"Він (Тупицький - Ред) багато питань підіймав. Ви знаєте, з цими питаннями можна десь погоджуватись, можна говорити, що це неідеальні законопроєкти, але одна справа змінювати ті, чи інші законопроєкти, змінювати якимись правками, додатками, але не руйнувати повністю систему. Він не зрозумів мене і зробив те, що він зробив. Ось і все. Тому що його суб'єктизували, я вважаю, різними фінансовими важелями різні групи, зокрема, політичні і бізнесові, які супроводжують досі його життя і роботу", - додав Володимир Зеленський.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

Інтерв'ю Володимира Зеленського з Наталею Мосейчук: про що говорили та що залишилося за кадром

Нагадаємо, Тупицького підозрюють у підкупі свідка та неправдивому свідченні. Колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя. Наразі роботу Конституційного суду України заблоковано. За інформацією ЗМІ, 6 суддів саботують розгляд питань і вимагають участі в засіданнях відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

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