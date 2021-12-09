"Президенти почали з найважливішого", - Єрмак про розмову Зеленського з Байденом

"Президенти почали з найважливішого", - Єрмак про розмову Зеленського з Байденом

Розмова двох глав держав тривала півтори години.

У четвер, 9 грудня, відбулася розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Перемовини тривали півтори години.

Про це в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Це вже стало доброю традицією, що розмови президентів України та США відбуваються в дуже відвертій, дуже прямій атмосфері. Розмова тривала практично півтори години. Президенти почали з найважливішого. Президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт з президентом Путіним", - сказав Єрмак.

Також читайте Безпеку України обговорюватиме спеціальна структура: Путін погодився на пропозицію Байдена

Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена, які тривали дві години. Все спілкування було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Байдена з Путіним.

Пізніше у Білому домі повідомили деталі відеозустрічі двох лідерів країн. Зокрема, під час онлайн-саміту Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та європейських союзників через нарощування військ Росії біля кордонів України. Також лідери США та РФ обговорили стратегічну стабільність, окремо зупинившись на темі кібербезпеки та захисту від програм-вимагачів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.